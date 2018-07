08:23 Uhr

Die Bayreuther Premierenwoche endet heute mit "Walküre" und Domingo Bayern

Die Premierenwoche der Bayreuther Richard-Wagner-Festspiele geht am Dienstag zu Ende.

Bis Ende August laufen noch die Richard-Wagner-Festspiele. Heute kommt der zweite Teil des "Ring des Nibelungen". Plácido Domingo dirigiert "Die Walküre".

Mit der Oper "Die Walküre" endet am Dienstag (16.00 Uhr) die Premierenwoche der Bayreuther Richard-Wagner-Festspiele. Zu sehen ist der zweite Teil des "Ring des Nibelungen" in der umstrittenen Inszenierung von Frank Castorf. Die drei anderen Teile - "Das Rheingold", "Siegfried" und die "Götterdämmerung" - stehen in diesem Jahr nicht mehr auf dem Spielplan.

Als Siegmund ist Stephen Gould zu sehen, der auch den Tristan in "Tristan und Isolde" singt, als Sieglinde steht Anja Kampe auf der Bühne. In der Rolle der Brünnhilde singt Catherine Foster. Sie verkörpert die Walküre im Castorf'schen Ring von Beginn an.

Eine Besonderheit ist in diesem Jahr der Mann am Pult. "Die Walküre" wird dirigiert von Star-Tenor Plácido Domingo. Die Festspiele enden am 29. August. (dpa)

