Die "Comic Con Germany" kommt am Wochenende nach München

Ob bei der "Comic Con Germany" in München wieder Cosplayer im Stormtrooper-Outfit unterwegs sein werden, wie hier vergangenes Jahr während der Popkultur-Messe in Stuttgart?

Am Samstag und Sonntag findet in München die Comic-Messe "Comic Con Germany" statt. Alle Infos zu Öffnungszeiten, Gästen und Programm hier im Überblick.

Für Fans von Superhelden, Fantasy und Cosplay steht am Wochenende die "Comic Con Germany" in München an. Der Szenetreff bietet nicht nur Anlass, in aufwendige Kostüme und die Rolle von Superhelden und Fabelwesen zu schlüpfen. Die Comic-Messe wartet in der Kulturhalle Zenith zudem mit Star-Gästen wie Lena Headey ("Game of Thrones"), Dominic Purcell ("Prison Break") und Carlos Vales ("The Flash", "Arrow") auf. Alle Infos zur Popkultur-Messe in München.

Öffnungszeiten "Comic Con Germany": Ab wann ist die Messe geöffnet?

Je nach Ticketkategorie variieren die Öffnungszeiten der Comic-Messe. Wer ein Standard-Tageskarte oder ein Standard-Wochenendticket hat, kann am Samstag von 10 Uhr bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 Uhr bis 17 Uhr auf das Messegelände im Zenith. Besitzer von VIP-Tickets oder Early-Bird-Tickets haben bereits eine Stunde früher, ab 9 Uhr, Zutritt.

Besucher sollten außerdem darauf achten, dass es je nach Ticketkategorie unterschiedliche Eingänge bzw. Schlangen gibt. Es reicht im Übrigen nicht, das Ticket auf dem Smartphone zu haben, denn die Tickets müssen in ausgedruckter Form mitgebracht werden.

Programm: Wann gibt es Fotos, Autogramme und Bühnenauftritte?

Wer Autogrammtickets für einen der Gäste erworben hat, kann diese in der Regel tagsüber ohne feste Uhrzeiten an den entsprechenden Tischen der Stars einlösen.

Die ebenfalls kostenpflichtigen Fototermine finden dagegen während der Öffnungszeiten zu festgelegten Zeiten statt. Die Veranstalter weisen jedoch darauf hin, dass die Zeiten für die festen Fototermine kurzfristig geändert werden können. Es gibt also keinen Anspruch auf ein Foto mit einem Star zu einer bestimmten Uhrzeit. Eine Übersicht zu allen Terminen gibt es hier.

Welche Schauspieler kommen zur "German Comic Con" nach München?

Gates McFadden: "Star Trek"

Addy Miller: "The Walking Dead"

Casey Cott: "Riverdale"

David Mazouz: "Gotham", "Touch"

Sean Pertwee: "Gotham"

Franco Nero: "Django", "John Wick: Kapitel 2"

Laurie Holden: "The Walking Dead", "Akte X"

Chad Coleman: "The Walking Dead", "The Orville"

Devon Murray: "Harry Potter"

Sean Biggerstaff: "Harry Potter

Lena Headey: "The Purge", "Terminator: SCC", "Game of Thrones"

Robert Englund: "A Nightmare on Elm Street"

Dominic Purcell: "Prison Break", "Legends of Tomorrow"

Carlos Valdes: "The Flash", "Arrow", "Supergirl", "Legends of Tomorrow"

Manu Bennett: "Arrow", "Spartacus", "The Shannara Chronicles"

Rusty Goffe: "Star Wars", Harry Potter", "Charlie und die Schokoladenfabrik"

Edward James Olmos: "Miami Vice", "Blade Runner", "Battlestar Galactica"

Mary McDonnell: "The Closer", "Battlestar Galactica", "Majod Crimes"

Kommt Chuck Norris zur "Comic Con Germany" nach München?

Ein weiterer Gast der "Comic Con", der in zahlreichen Medien angekündigt wurde, kommt nun doch nicht nach München: Chuck Norris.

Der US-Schauspieler, der durch die Witze über ihn ("Chuck Norris hat bis Unendlich gezählt - schon zwei Mal.") zur lebenden Legende geworden ist, war im Februar von den "Comic Con"-Veranstaltern noch als Special Guest angekündigt worden. Autogramme und Fotos mit Chuck Norris wären allerdings nicht günstig gewesen: bis zu 110 Euro hätten Besucher der "Comic Con" in München dafür zahlen müssen.

Nun heißt es jedoch auf der Webseite der "Comic Con Germany", dass Chuck Norris nicht nach München kommen wird. "Not attending", also "Nimmt nicht teil" steht dort unter der Gästeliste. Weitere Stargäste, die nicht zur "Comic Con" kommen, sind Natalia Tena, Richard Harmon, Riley Voelkel, Kenny Johnson, und Iain Glen.

Was ist bei der "Comic Con Germany" in München noch geboten?

In der Zenith-Halle ist am Wochenende neben Bühnenauftritten, Fotoshootings und Autogrammstunden noch einiges mehr geboten. Wer beispielsweise Zeichnern und Cartoonisten wie Rötger Feldmann aka. Brösel, Jan Gulbransson oder Christin Wendt aka. Art Smoker Toy über die Schulter blicken will, kann das in der sogenannten "Artist Alley" tun.

Neben Händlerständen für Sammler und Kulissennachbauten gibt es auf der "Comic Con" in München außerdem noch die "Synchron Area". Hier lernt man die Gesichter hinter den deutschen Synchronstimmen kennen. Ein Höhepunkt für Cosplay-Fans dürfte schließlich der "Cosplay Contest" am Samstagnachmittag von 16.55 Uhr bis 17.40 Uhr sein. (AZ)

