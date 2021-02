vor 21 Min.

Die Pressekonferenz zur Corona-Lage in Bayern heute im Live-Stream

Bei der Pressekonferenz wird Kultusminister Michael Piazolo darüber reden, was die aktuelle Corona-Lage für die Schulen in Bayern bedeutet.

Das Kabinett in Bayern berät heute über die aktuelle Corona-Lage und die Impfungen. So sehen Sie die anschließende Pressekonferenz im Live-Stream.

Einen Tag nach dem Impfgipfel von Bund, Ländern und Herstellern berät heute das Kabinett in Bayern über die aktuelle Corona-Lage und das weitere Vorgehen im Freistaat. Mehrere Minister informieren ab 13 Uhr bei einer Pressekonferenz über die Ergebnisse, was auch im Live-Stream übertragen wird.

Corona in Bayern: Markus Söder zeigte Unmut beim Impfgipfel

Markus Söder gab der EU-Kommission beim Gipfel am Montag die Schuld daran, dass die Impfungen in Bayern und ganz Deutschland schleppend angelaufen sind. Er warf ihr vor, den Impfstoff zu spät bestellt zu haben.

Die Ergebnisse des Gipfels nannte der bayerische Ministerpräsident im ARD-"Morgenmagazin" am Dienstag auch ernüchternd. Schließlich soll es im ersten Quartal keinen zusätzlichen Impfstoff geben. Das Ergebnis der Beratungen war vor allem ein nationaler Impfplan, in dem alle Lieferungen aufgeführt werden sollen.

Das Kabinett in Bayern wird sich am Dienstag aber auch mit dem Thema Schule befassen. Am Montag hat im Freistaat der Wechselunterricht für Abiturienten und für die Abschlussklassen an den Berufsschulen begonnen. Alle anderen Schüler müssen mindestens bis zum 14. Februar im Distanzunterricht bleiben.

Pressekonferenz zur Corona-Lage in Bayern heute im Live-Stream sehen

Die Pressekonferenz beginnt am 2. Februar um 13 Uhr in München. Dabei werden Staatsminister Florian Herrmann, Kultusminister Michael Piazolo und Gesundheitsminister Klaus Holetschek vor die Kameras treten.

Die Pressekonferenz lässt sich heute hier auf der offiziellen Seite der Staatsregierung im Live-Stream sehen: bayern.de.

