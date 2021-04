Die Vespa wird 75: Wir suchen die schönsten Vespa-Fotos

Der Kult-Roller wird 75. Schicken Sie uns Ihre Geschichte. Es gibt auch etwas zu gewinnen.

Es kommt nicht selten vor, dass Menschen lächeln, wenn sie eine alte Vespa vorbeiknattern sehen. Hach, ein Stück „Bella Italia“, vielleicht auch ein Stück „Jugendzeit“. Vielen fällt dazu dann auch gleich eine besondere Früher-Geschichte ein, denn bei einer alten Vespa fährt immer auch ein Stück italienisches Lebensgefühl und Nostalgie mit. Im April wird die Vespa 75 Jahre alt – da es auch in unserer Region viele Fans des Kult-Rollers gibt, suchen wir die schönsten privaten Vespa-Geschichten und alten Vespa-Fotos.

Haben Sie mit einer alten Vespa ein Abenteuer erlebt?

Haben Sie mit einer alten Vespa eine besondere Geschichte, ja gar ein Abenteuer erlebt? Haben Sie schöne Begegnungen durch eine Vespa gehabt? Haben Sie Fotos von Ihrer alten Vespa in Ihrem Fotoalbum? Wie Sie beispielsweise gerade auf ihr unterwegs sind oder mal wieder an dem Roller herumschrauben? Dann schicken Sie uns bitte die Bilder. Für diese Leser-Aktion haben wir extra einen Internet-Upload angelegt: Sie können uns die Bilder und die Vespa-Liebesgeschichten unter azol.de/vespa zukommen lassen.

Bitte geben Sie dabei auch Ihren Wohnort an, damit wir besser einordnen können, von woher die Geschichten uns erreichen. Freitag, 9. April, um 12 Uhr ist Einsendeschluss. Wir sammeln die schönsten Fotos und möchten diese am Samstag, 10. April, in einer Bildergalerie zu einem Vespa-Voting ins Internet stellen. Bis zum 21. April können dann die Leserinnen und Leser darüber abstimmen, welches Bild das schönste ist. Als Hauptpreis gibt es ein professionelles Foto-Shooting für sich und die eigene Vespa zu gewinnen. Das besten Vespa-Geschichten veröffentlichen wir ebenfalls gesammelt im Internet.

