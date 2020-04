vor 31 Min.

Die neue Woche startet etwas kühler, aber sonnig

Nach den ersten frühsommerlichen Tagen bleiben die Temperaturen an den nächsten Tagen unter 20 Grad. Ergiebiger Regen ist auch weiterhin nicht in Sicht.

Noch hat es den ersten Sommertag in diesem Jahr nicht gegeben, viel gefehlt hat zu den nötigen 25 Grad in den vergangenen Tagen allerdings nicht viel. Die gute Nachricht für die Menschen in Augsburg und der Region: Es bleibt sonnig und mild. Allerdings fallen die Temperaturen zu Wochenbeginn unter die 20 Grad.

Die Nacht zum Sonntag bleibt fast zweistellig und damit sehr mild. Für den Sonntag sagen die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für Augsburg Spitzenwerte von 19 Grad voraus bei einem Mix aus Sonne und Wolken. Am Abend und in der Nacht wird es dann aber wieder deutlich kälter: Rund fünf Grad werden für die Region erwartet.

Wetter in Augsburg: In der neuen Woche wird es windig

Viel Sonne erwarten die Meteorlogen auch in der neuen Woche. Wolken gibt es wohl nur vereinzelt. Allerdings wird es nicht mehr so warm: Nur noch 16 Grad wird das Thermometer am Montag zeigen, erwarten die Experten. Dazu frischt am Abend der Wind auf und die Menschen in Augsburg müssen sich auf Windböen einstellen. Was trotz der Ausgangsbeschränkung bei schönem Wetter erlaubt ist, lesen Sie hier.

Ein ganz ähnliches Bild zeichnet sich am Dienstag ab: Am Morgen sinken die Temperaturen bis auf drei Grad. Tagsüber scheint meist die Sonne, die es nur mit wenigen und vereinzelten Wolken zu tun hat. Die Höchsttemperatur liegt am Dienstag bei 17 Grad. Am Abend soll es ebenfalls wieder windig werden. Auch dann erwarten die Meteorologen vom DWD Windböen. (AZ)

