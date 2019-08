Die tragische Geschichte der Familie Inselkammer

Plus Bau-Unternehmer August Inselkammer stirbt mit Frau und Kindern bei einem Helikopter-Absturz. Das Schicksal trifft die Münchner Unternehmerfamilie immer wieder.

Es sollte ein spektakulärer Geburtstagsausflug über den Buchten und Steilküsten von Mallorca werden: im gemieteten Hubschrauber vom Urlaubsort Manacor im Osten quer über die Insel in den westlichen Küstenort Camp de Mar. Dort wollte der bayerische Unternehmer August Inselkammer junior am Sonntag seinen 43. Geburtstag in einem Nobelrestaurant feiern. Es wurde sein Todestag.

Nach dem Zusammenstoß mit einem Ultraleichtflugzeug ist der Helikopter mit den Inselkammers an Bord abgestützt. August Inselkammer junior, Chef des Bau-Unternehmens Isartaler Holzhaus, saß mit seiner Frau Christina, dem elfjährigen Sohn und der neunjährigen Tochter im Hubschrauber. Keiner von ihnen überlebte.

Angela Inselkammer, die Tante des Bau-Magnaten, bestätigte am Montagvormittag den Tod ihrer Verwandten. Sie ist als Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes ein prominentes Mitglied der Unternehmerfamilie, die in Bayern, und speziell in München, in der Brauerei-, Gastro-, Immobilien- und Baubranche agiert.

Familie Inselkammer ist in vielen Branchen aktiv

Der verunglückte August Inselkammer war Cousin des Wiesn-Wirts Peter Inselkammer, der auf dem Oktoberfest das Armbrustschützenzelt und das Hotel Platzl in der Münchner Innenstadt betreibt. Außerdem nennt die Familie eine ganze Reihe von Immobilien in den besten Lagen Münchens ihr Eigen.

Die vier Absturzopfer lebten in München und im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Ihr Bau-Unternehmen mit Sitz in Holzkirchen (Kreis Miesbach) ist bekannt für Fertighäuser. Inselkammer baute zum Beispiel das Haus des Ex-Skistars Felix Neureuther in Garmisch-Partenkirchen. Einer der letzten Einträge auf der Firmenhomepage zeigt den Chef, wie er lächelnd mit Neureuther posiert. Gemeinsam hätten die beiden die Massivholzbalken ausgewählt, stand dort zu lesen. Am Nachmittag war die Seite nicht mehr zu erreichen.

Doch trotz all des wirtschaftlichen Erfolges war das Leben der Familie, die öffentlich nicht viel Aufhebens um ihre Geschäfte macht, zuletzt von Schicksalsschlägen geprägt. Erst im April trauerte sie um August Inselkammers gleichnamigen Vater, der kurz vor seinem 82. Geburtstag starb. Seitdem stand der Sohn allein an der Spitze der Baufirma. Und erst vor fünf Jahren, im August 2014, verlor ein weiterer Nachkomme der Familie, Jannik Inselkammer, sein Leben. Der Familienvater war beim Helikopter-Skiing in den Rocky Mountains von einer Lawine überrascht worden, lag eine Stunde lang unter drei Meter tiefem Schnee und konnte nur noch tot geborgen werden. Er hinterließ eine Lücke in der weltbekannten Münchner Augustiner-Brauerei, an deren Spitze er als Geschäftsführer und Mitinhaber gestanden hatte.

Vor fünf Jahren verunglückte ein anderes Familienmitglied der Inselkammers

Besonders bestürzt über den Tod des begeisterten Skifahrers war damals der Augsburger Eberhard Schaub. Viele Jahre lang hatte Schaub die Hasen-Brauerei geleitet, die Mitte der 90er Jahre von der Inselkammer-Gruppe aufgekauft worden war. Zwei Jahre lang führte Schaub Jannik Inselkammer in das Brauhandwerk ein. Er sei sehr beliebt gewesen, nicht zuletzt, weil er so gut Schafkopfen konnte. „Er war mein Ziehsohn“, sagte Schaub einst unserer Zeitung. Heute gehört die Hasen-Bräu nicht mehr zur Inselkammer-Gruppe, sondern zum Oetker-Konzern. An der Hasen-Immobilien AG, die für das luxuriöse Neubaugebiet nahe der Maximilianstraße im Zentrum Augsburgs verantwortlich ist, ist die Gruppe noch immer beteiligt.

Für August Inselkammer kam der Tod im Urlaub: Regelmäßig entspannte der 43-Jährige mit seiner Familie auf Mallorca – oft in einer luxuriösen Hotelfinca nahe Manacor, wo auch der Unglücks-Helikopter auf seine Passagiere wartete.

Familie Inselkammer war regelmäßig auf Mallorca

Um 13.36 Uhr am Sonntagnachmittag, so meldete es die Inselregierung, gingen die ersten Notrufe in der Leitstelle ein. Augenzeugen hatten den Crash beobachtet, der sich in etwa 300 Meter Höhe am Ortsrand von Inca ereignete. Bis die Feuerwehr eintraf, versuchten Anwohner mit einem Gartenschlauch und Wassereimern das brennende Hubschrauberwrack zu löschen. Doch für die Insassen war es zu spät. Neben der deutschen Familie starben der italienische Pilot des Helikopters und zwei Spanier, die in dem Kleinflugzeug saßen.

„Ein Flügel des Leichtflugzeuges berührte die Rotoren des Hubschraubers“, sagte eine Zeugin namens María Lopez der Zeitung El País. Danach sei der Hubschrauber ins Trudeln geraten. Er schlug neben dem Swimmingpool eines Landhauses auf. „Die Unfallursache ist noch völlig unklar“, teilte die deutsche Firma Rotorflug mit, die den Unglückstrip organisiert hatte. Für etwas mehr als 90 Euro können auch Nicht-Millionäre solche Flüge buchen.

Mallorcas Regierung rief nach dem schwersten Flugzeugunglück der Insel-Geschichte eine dreitägige Trauerphase aus. In München wird die Bestürzung noch weit länger anhalten.