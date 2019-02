vor 38 Min.

Diebe stehlen alte Schwerter und Münzen Bayern

Kripo ermittelt nach Museumseinbruch

Nachdem Unbekannte am Sonntagvormittag aus dem Museum für Ur- und Frühgeschichte in Eichstätt mehrere wertvolle Exponate gestohlen haben, ermittelt nun die Kriminalpolizei Ingolstadt wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall. Eine Angestellte hatte am Sonntag gegen 11.30 Uhr bei ihrem Rundgang entdeckt, dass zwei Vitrinen und ein Schaukasten eingeschlagen worden waren. Es fehlen zwei Rekonstruktionen mittelalterlicher Kurzschwerter, ein Abguss eines keltischen Schwertes samt der eigens dazu gefertigten Rekonstruktion. Aus den Vitrinen wurden rund 60 römische Münzen gestohlen. Der Wert der Beute – inklusive des entstandenen Sachschadens – wird auf rund 20000 Euro geschätzt. Laut Polizei werden die Museumsräume per Video überwacht, allerdings würden die Aufnahmen nicht aufgezeichnet. Die Kripo hofft nun auf Hinweise von Museumsbesuchern, die Sonntagvormittag vor Ort waren. (kuepp)

