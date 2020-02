vor 2 Min.

Diese Faschingsumzüge finden am Wochenende statt

Aus dem Archiv: Faschingsumzug der Offonia in Offingen im Jahr 2018 - heuer findet der Umzug am kommenden Sonntag statt.

In vielen Gemeinden in Schwaben haben die ersten Faschingsumzüge bereits stattgefunden. Am kommenden Wochenende startet wieder eine neue Runde. Ein Überblick.

Von Felix Futschik

Für viele Menschen ist der Fasching ohne Umzug kaum vorstellbar. Am kommenden Wochenende ziehen wieder verkleidete Narren durch Gemeinden in Schwaben. In den meisten Städten und Gemeinden organisieren ehrenamtlich aktive Faschingsvereine und Narrenzünfte die Umzüge - mancherorts ist es auch die Freiwillige Feuerwehr, die Kirche oder die Kommune selbst. Was am Wochenende wo los ist:

Samstag, 8.2.: Faschingsumzug Haldenwang , 13.61 Uhr, Veranstalter: Haldenwanger Gaudi

13.61 Uhr, Veranstalter: Haldenwanger Gaudi Sonntag, 9.2.: Faschingsumzug Donauwörth , 13.30 Uhr, Veranstalter: Initiative Fasching Donauwörth

13.30 Uhr, Veranstalter: Initiative Sonntag, 9.2.: Faschingsumzug Au ( Illertissen ), 14 Uhr, Veranstalter: Carneval Club Au e. V.

14 Uhr, Veranstalter: Carneval Club Au e. V. Sonntag, 9.2.: Faschingsumzug Offingen , Ortsmitte, 13.61 Uhr, Veranstalter: FG Offonia

Faschingsumzüge 2020 in Bayern: Übersicht für Schwaben und die Region

Damit Sie den Überblick über die zahlreichen Umzüge in der Region behalten, haben wir eine Karte für Sie erstellt. Hier finden Sie alle Termine, Orte und Zeiten - und sicherlich auch Ihren Lieblings-Faschingsumzug.

Ihr Faschingsumzug fehlt auf der Karte? Schreiben Sie uns eine Mail! Sie erreichen uns unter online-redaktion@augsburger-allgemeine.de.

