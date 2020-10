17:25 Uhr

Diese Weihnachtsmärkte in der Region wurden 2020 abgesagt

Weihnachtsmärkte in Zeiten von Corona - das ist an vielen Orten in Schwaben und Oberbayern nicht möglich. Unsere Übersicht zeigt, welche bereits abgesagt wurden.

Von Ida König

Die Corona-Pandemie macht auch vor der Adventszeit nicht halt. Aufgrund von steigenden Infektionszahlen und den hohen Auflagen können viele Weihnachtsmärkte nicht wie gewohnt stattfinden. Einige wurden sogar schon komplett abgesagt. Welche Weihnachtsmärkte in Augsburg und der Region 2020 nach aktuellem Stand (7. Oktober) nicht stattfinden, haben wir in einer Übersicht zusammengefasst.

Übersicht für die Region: Hier wurden Weihnachtsmärkte abgesagt

Stadt Augsburg

Die gute Nachricht für alle Augsburg ist: Es wird einen großen Christkindlesmarkt geben. Dort gibt es aber einige Änderungen - unter anderem fällt das Engelesspiel aus.

Eine Veranstaltung wurde aber bereits absagt: Der Elisabethmarkt, der sonst immer Ende November auf dem Gelände der Sankt Elisabeth KJF Berufsbildungs- und Jugendhilfezentrums stattfindet, fällt heuer aus.

Kreis Augsburg

Gute Nachrichten gibt es im Kreis Augsburg aktuell für die Weihnachtsmärkte in den Städten. Die Stadt Gersthofen hält an ihrem Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz fest. In Neusäß findet alternativ ein Märchenwalk statt. Für die Märkte in Schwabmünchen und Königsbrunn soll es andere Konzepte geben, in Bobingen ist die finale Entscheidung noch nicht gefallen. Ob der beliebte Weihnachtsmarkt im Kloster Oberschönenfeld stattfindet, will der Bezirk Schwaben Mitte Oktober entscheiden.

Abgesagt wurden jedoch bereits einige Märkte in kleineren Gemeinden:

Kreis Aichach-Friedberg

Die Waldweihnacht auf Schloss Mergenthau fällt 2020 ebenfalls aus. Bild: Edigna Menhard (Archiv)

Seit Ende September gab es im Kreis Aichach-Friedberg bereits mehrere Absagen. Das betrifft auch einen der größten Märkte in der Region, den Friedberger Advent. Doch auch weitere Weihnachtsmärkte im Landkreis wurden bereits gestrichen:

Kathreinmarkt Aindling

Weihnachtsmarkt Affing

Weihnachtsmarkt Dasing

Waldweihnacht Gut Mergenthau

Kipferlmarkt Hofhegnenberg

Optimistisch ist man derzeit noch in Mering und Aichach. Hier halten die Verantwortlichen an der Planung ihrer Märkte fest.

Kreis Dillingen

Eine endgültige Entscheidung über die Weihnachtsmärkte im Landkreis Dillingen ist bisher noch nicht getroffen worden. Ob beispielsweise der Christkindlesmarkt in Höchstädt und Gundelfingen oder die Wertinger Schlossweihnacht stattfindet, wird noch entschieden. Falls ja, dann sicherlich in einem neuen Format.

Kreis Donau-Ries

Auch im Kreis Donau-Ries wurden bereits mehrere Märkte abgesagt:

In Nördlingen ist man aktuell noch optimistisch. Dort soll der Markt angepasst, aber nicht ganz gestrichen werden. In Donauwörth arbeitet man ebenfalls an einem Konzept, damit es trotz Corona weihnachtlich wird.

Der Weihnachtsmarkt im Burgauer Schlosshof muss dieses Jahr ausfallen. Bild: Bernhard Weizenegger (Archiv)

Kreis Günzburg

Die Stadt Günzburg hält an ihrer Altstadtweihnacht fest - und räumt ihr mehr Platz ein. Andernorts wurden jedoch bereits Märkte abgesagt:

Schlossweihnacht Burgau

Weihnachtsmarkt Gundremmingen

Weihnachtsmarkt Rettenbach

Weihnachtsmarkt Thannhausen

Kreis Landsberg

Im Landkreis Landsberg gibt es bislang nur wenige Absagen:

Weihnachtsmarkt Dießen am Ammersee

am Christkindlmarkt Utting am Ammersee

Kreis Neuburg-Schrobenhausen

In Neuburg an der Donau wurde die Weihnachtswerkstatt im Rathausfletz abgesagt. Die Schlossweihnacht im Hofgarten hätte in diesem Jahr wegen der Sanierungsarbeiten am Schloss ohnehin nicht stattgefunden. Für die übrigen Veranstaltungen in Neuburg besteht aber noch Hoffnung.

Kreis Neu-Ulm

Bisher sieht es gut aus für den Weihnachtsmarkt in Ulm und den mittelalterlichen Weihnachtsmarkt in Neu-Ulm. Aufgrund der Infektionszahlen muss aber immer damit gerechnet werde, dass die Christkindlesmärkte im Kreis Neu-Ulm doch noch abgesagt werden.

Abgesagt wurde bereits der Weihnachtsmarkt in Illertissen. Sollte es die Lage erlauben, will man bei der Stadt aber über ein kurzfristiges Angebot nachdenken.

Und dann gibt es im Landkreis Neu-Ulm noch einen Exoten: Der Weihnachtsmarkt bei Möbel Inhofer in Senden beginnt bereits am 8. Oktober.

Kreis Unterallgäu

Die Stadt Bad Wörishofen hält aktuell an ihrem Weihnachtsmarkt fest.

