vor 8 Min.

„Diese Zeit war eine schwere Prüfung“

Seit 22 Jahren ist Reinhold Lappat Stadtpfarrer in Buchloe. Nachdem die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen hatte, beurlaubte ihn die Diözese. Doch die Vorwürfe erwiesen sich als unbegründet, er kehrte in seine Pfarrei zurück.

Fünf Monate war der Buchloer Stadtpfarrer Reinhold Lappat beurlaubt. Ermittlungen wegen sexuellen Missbrauchs wurden eingestellt. Wie er mit der „Extremsituation“ umging

Von Markus Raffler, Vitalis Held und Karin Hehl

Seit fast 22 Jahren wirkt Reinhold Lappat als Stadtpfarrer in Buchloe. Im November 2018 wurde er von der Diözese beurlaubt, nachdem die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen ihn eingeleitet hatte. Diese wurden im April eingestellt, da sich weder auf Lappats Handy noch auf seinem Computer Beweise für strafrechtlich relevante Inhalte fanden. Dem Geistlichen war vorgeworfen worden, verbotene pornografische Dateien genutzt zu haben sowie über die Plattform Whatsapp in ungebührlicher Weise Kontakt zu Minderjährigen aufgenommen zu haben.

Das Bischöfliche Ordinariat in Augsburg hob daraufhin im April die Beurlaubung auf. Lappat kehrte an Ostern zurück nach Buchloe und wurde dort herzlich willkommen geheißen. Kurz darauf erklärte der 68-Jährige, zum 1. September vorzeitig in Ruhestand zu gehen. Den wird er als Ruhestandsgeistlicher in der Diözese Augsburg verbringen. Unserer Redaktion stand Reinhold Lappat bei einem Gespräch im Pfarrhaus Rede und Antwort.

Wo und wie haben Sie das letzte halbe Jahr verbracht?

Reinhold Lappat: Ich war neun Wochen lang in der Benediktinerabtei in Münsterschwarzach, ein Ort, der für mich sehr wichtig ist. Es war immer schon mein Exerzitienort. Ich hatte dort eine Art Auszeit genommen, führte viele Gespräche, mit Mitbrüdern, aber auch mit Psychotherapeuten. Es war für mich ein ständiges Auf und Ab: Ich wollte einerseits wieder zurückkehren, aber auch die Pensionierung, über die ich bereits vor einem Jahr nachgedacht hatte, war immer im Blick. Vor und nach meiner Zeit in Münsterschwarzach war ich Gast im Pfarrhaus eines Mitbruders in Aichach. Die Länge der Abwesenheit war für mich quälend. Aber es war gut, in einer Atmosphäre zu sein, wo ich aufgefangen war.

Ihnen war es wichtig, bald in Ihre Heimatpfarrei Buchloe zurückzukehren.

Lappat: Ja, das war mir sehr wichtig. Das hatte ich immer vor. Ich wäre lieber früher wieder gekommen, aber das ging nicht. Die Rückkehr an Ostern war dann ein ganz wichtiger Punkt für mich. Das war ein sehr bewegender Gottesdienst.

Sie haben keine einfache Zeit hinter sich. Wie sind Sie mit dieser schwierigen Situation umgegangen?

Lappat: Es war eine Extremsituation. Aber es war hilfreich, dass viele Menschen an mich gedacht haben, dass ich eine gute Begleitung in Münsterschwarzach und Aichach hatte. Ich erlebte auch viel Zuspruch seitens der Pfarrei, da war immer eine starke Beziehung da. Einen ganzen Karton voller Briefe habe ich bekommen. Trotzdem war das Warten schwer.

Einen ganzen Karton mit Briefen hat der Pfarrer bekommen

Wie war es, als im November die Polizei vor der Haustüre stand?

Lappat: Ich war erst mal sehr verwundert und bin dann erschrocken. Das kam für mich sehr überraschend. Ich habe mein Handy und meinen Laptop der Kripo dann freiwillig mitgegeben. Da waren natürlich viele Whatsapp-Kontakte mit Jugendlichen drauf. Und ich weiß, das ist immer ein gefährliches Unternehmen. Aber Sie erreichen die Jugendlichen heute am besten über dieses Medium. Ministrantenpläne werden per Whatsapp erstellt, die Sprache ist locker. Ich habe das jetzt alles wieder abgestellt. Ich weiß sehr wohl: keine Whatsapp als Amtsperson, als Lehrer. Da bin ich inzwischen sehr vorsichtig geworden.

Haben Sie eine Erklärung dafür, wie die Vorwürfe zustande kamen?

Lappat: Es gab jemanden, der das Ganze initiiert hat. Aber ich habe mir diesbezüglich nichts zuschulden kommen lassen.

Gab es auf Ihren Geräten Dateien, die zu beanstanden waren?

Lappat: An den Dateien auf meinem Computer und auf dem Smartphone hatte die Staatsanwaltschaft nichts zu beanstanden. Das wusste ich und das hat mir auch immer geholfen. Ich habe mir diesbezüglich nichts vorzuwerfen.

Plötzlich stand die Polizei vor der Tür und nahm das Handy und den Computer mit

Es gab auch Menschen, die Sie sehr kritisch wahrgenommen haben. Wie geht man damit um, wenn sich eine Gemeinde in Lager spaltet?

Lappat: Das habe ich so nicht empfunden und auch so nicht mitbekommen. Es gab sicher Menschen, die sich fragten: Warum kommt er wieder zurück? Ich kann das auch irgendwie verstehen.

Haben Sie Verurteilungen wahrgenommen?

Lappat: Gar nicht. Mir gegenüber nicht. Was sonst kursierte, weiß ich nicht. Was für mich spannend war: Sehr viele Jugendliche haben sich bei mir gemeldet. Ich war 20 Jahre an der Realschule tätig, da ist was hängen geblieben. Ich habe zum Beispiel drei Bauwagen, also Jugendtreffs, gesegnet. Zu den ehemaligen Schülern habe ich heute noch Kontakt. Neulich standen einige vor der Tür und haben mich willkommen geheißen. Auch alle Ministranten sind ihrer Aufgabe treu geblieben. Weder die Kinder und Jugendlichen noch deren Eltern haben aufgrund der Vorwürfe jemanden abgemeldet.

Dass die Ermittlungen nun beendet sind, ist für Sie eine Erleichterung, ein Schlussstrich?

Lappat: Ja klar, das ist schon eine Zäsur. Ich frage mich halt, warum das so lange gedauert hat.

Es gab Stimmen, die meinten, da stecke ein Komplott dahinter. Sie gelten ja als durchaus kirchenkritisch. Wie war der Umgang der Diözese mit Ihnen?

Lappat: Ich bin ein kritischer Geist, ja. Das hat aber damit nichts zu tun. Ich bin vom Bistum Augsburg sehr gut begleitet und behandelt worden. Die standen hinter mir. Die Diözese musste so handeln und mich beurlauben. Es gibt die Vereinbarung der deutschen Bischöfe: Wenn Ermittlungen in so eine Richtung laufen, dann muss der Generalvikar den Priester vorläufig beurlauben, das heißt, aus dem Dienst rausnehmen.

Pfarrer Lappat fordert Erneuerung der Kirche

Hat diese Zeit Ihren Umgang mit dem Glauben und den Menschen verändert?

Lappat: Ja, natürlich. Ich gehe wieder bewusst auf beiden Füßen, aufrecht. Es ist vorbei. Aber es bleibt etwas zurück. Darum ist es jetzt gut für mich, einfach zur Ruhe zu kommen. Die Zeit war eine schwere Prüfung. Plötzlich gerät man in so eine Sache hinein, nach 22 Jahren. Ich habe oft darüber nachgedacht. Aber es war auch gut, dass ich diese Zeit in einer Geborgenheit verbringen konnte, wo es mir gut ging, wo ich aufgefangen war, wo ich wieder das Vertrauen lernte. Solche Zeiten bergen auch immer Chancen.

Priester und Sexualität ist ein viel diskutiertes Thema. Sollte die Kirche den Geistlichen mehr Spielraum geben, bis hin zum Wegfall des Zölibats?

Lappat: Ja, in meinen Augen müssten sich die Rahmenbedingen für Priester ändern. Es ist wünschenswert, dass sich etwas bewegt. Es sind ja Initiativen da, wo man das spürt: Da beginnt ein neuer synodaler Prozess, wo Menschen mitgenommen werden in die Erneuerung der Kirche. Mein Bild von Kirche ist: Die Kirche muss sich immer erneuern, um zu lernen aus Fehlern. Sich abzuschotten, ist kein guter Weg.

Lässt Ihre Pfarreiengemeinschaft Sie gerne gehen?

Lappat: Ich bin gern zurückgekommen und ich bin gern noch da. Aber ich bin auch froh, die Entscheidung getroffen zu haben, bald in den Vorruhestand zu gehen. Die Menschen in der Pfarreiengemeinschaft Buchloe lassen mich nicht gerne gehen, aber sie verstehen meinen Schritt.

