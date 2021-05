vor 31 Min.

Diese bayerische Stadt plant Schul-Unterricht in Festzelten

Plus Volksfeste fallen aus, Bierzelte sind eingelagert. Deshalb hat der Oberbürgermeister von Deggendorf eine kuriose Idee - und die kommt gut an.

Von Sarah Ritschel

An flächendeckenden Unterricht im Klassenzimmer ist in fast ganz Bayern weiter nicht zu denken. Die Stadt Deggendorf in Niederbayern will deswegen Unterricht im Freien ermöglichen – wetterunabhängig in ungenutzten Festzelten. Der Entwurf für einen solchen Pilotversuch liegt jetzt zur Prüfung im Kultusministerium.

