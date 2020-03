Dieter Reiter bleibt wohl OB in München - und hat nun mehrere Optionen

Plus Dieter Reiter liegt in der Stichwahl in München klar vor seiner CSU-Konkurrentin Kristina Frank. Und das, obwohl der SPD-Oberbürgermeister in der Corona-Krise kaum noch Wahlkampf gemacht hat.

Der Favorit ist ziemlich sicher auch der Sieger. Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter ( SPD) liegt am Abend mit über 70 Prozent der Stimmen klar vor seiner Konkurrentin Kristina Frank ( CSU). Das vorläufige amtliche Endergebnis soll erst am Montag bekannt gegeben werden.

Reiter machte sich im Wahlkampf rar - nicht erst seit der Corona-Krise

Reiter hat in diesem Wahlkampf nicht viele Worte gemacht. "Gesagt. Getan. Gerecht." – so lautete die knappe Botschaft auf den Plakaten, die von der Münchner SPD vor der Stichwahl noch einmal erneuert worden waren. Alles andere – Handzettel, Aufkleber, Postkarten – wird ins Altpapier wandern. Und der Kandidat, der seit Wochen quasi rund um die Uhr in Sachen Corona unterwegs ist, ließ sich nicht mal mehr von den Lokalzeitungen zu kurzen Wahlkampf-Statements bewegen. Er ließ nur wissen: "Ich bitte um Verständnis, dass ich in Anbetracht der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg und nachdem die politischen Positionen zwischen den Stichwahlkandidaten hinlänglich diskutiert wurden, parteipolitische Äußerungen derzeit bis auf Weiteres für nicht angebracht halte."

Im Vergleich mit Oberbürgermeister-Kandidaten anderer Städte hatte sich Reiter im Wahlkampf aber auch schon vor dem "Corona-Shutdown" ziemlich rar gemacht. Anders als zum Beispiel in Nürnberg, wo sich die drei Kontrahenten um den OB-Sessel phasenweise mehrmals die Woche auf irgendwelchen Podien gegenübersaßen, leistete Reiter sich den Luxus, nicht jede Einladung anzunehmen. Und wenn der Amtsinhaber irgendwo auftrat, dann in aller Regel als Oberbürgermeister und nicht in erster Linie als Wahlkämpfer.

Kristina Frank: Höchstens ein Achtungserfolg für die CSU

Möglich machte das nicht nur der Amtsbonus. Reiter wusste, dass die Münchner wissen, woran sie mit ihm sind. Er hatte zwar formell in einer Koalition mit der CSU regiert, aber nie einen Zweifel daran gelassen, was ihn von den Christsozialen unterscheidet. Reiter will weniger Autos, mehr öffentlichen Nahverkehr und vor allem mehr Radwege. Als ihm die CSU im Wahlkampf den Gefallen tat, einseitig um die Stimmen der Autofahrer zu werben, war das Schicksal ihrer Spitzenkandidaten Kristina Frank besiegelt. Sie schaffte nur noch den Achtungserfolg, die Spitzenkandidatin der Grünen, Katrin Habenschaden, knapp zu überflügeln. In der Stadtratswahl musste die CSU herbe Verluste hinnehmen. Sie stürzte um 7,8 auf 24,7 Prozent der Stimmen.

Welche Koalition hat künftig im Münchner Stadtrat das Sagen?

Konsequent blieb Reiter bis zuletzt auch in einer anderen Frage. Er verweigerte beharrlich jede Aussage zu möglichen Koalitionen. Vielleicht, so mutmaßen Beobachter in München, hätte ihm ein Bekenntnis zu Rot-Grün eine Stichwahl erspart. Knapp 48 Prozent der Münchner Wähler stimmten schon im ersten Wahlgang für Reiter. Darunter müssen auch viele Anhänger der Grünen gewesen sein. Sie wurden mit 29,1 Prozent der Stimmen stärkste Fraktion im Stadtrat, ihre OB-Kandidatin aber lag mit 20,7 Prozent deutlich hinter dem Ergebnis ihrer Partei zurück.

Die Kräfteverhältnisse im 80-köpfigen Münchner Stadtrat lassen rein rechnerisch eine Neuauflage von Rot-Grün als die eindachste Lösung erscheinen. Die Grünen haben 23, die SPD hat 18 Sitze. Das reicht für eine stabile Stadtregierung, zumal wohl mindestens die Rosa Liste (ein Sitz) diese Koalition unterstützen würde. Um mit der CSU (20 Sitze) weitermachen zu können, bräuchte Reiter mindestens noch einen dritten Partner wie zu Beispiel die FDP (drei Sitze).

Eine Auflösung des Rätsels gibt es frühestens am Montag. Weil in München nur bis 22 Uhr ausgezählt wird, hat Reiter angekündigt, sich erst am Montag öffentlich zu äußern.

