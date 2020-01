11:38 Uhr

Doch kein Familiendrama? Zwei Verdächtige im Fall Starnberg festgenommen

In einem Haus in Starnberg wurden Mitte Januar drei Tote entdeckt, ein Ehepaar und dessen Sohn. Nun hat die Polizei neue Erkenntnisse.

In einem Starnberger Einfamilienhaus haben Ermittler Mitte Januar drei Tote gefunden. Sie entdeckten eine 60 Jahre alte Frau und ihren 64 Jahre alten Mann sowie den erwachsenen Sohn (21) erschossen in dem Anwesen. "Die Ermittler vor Ort gehen von einem Familiendrama aus", sagte Polizeisprecher Hans-Peter Kammerer damals. Nun stellt sich die Lage aber wohl anders dar als zunächst vermutet: Es habe sich ein neuer Tatverdacht ergeben, teilte die Polizei am Freitag, 24. Januar, mit. Zwei Tatverdächtige wurden festgenommen, mehrere Waffen und Munition wurden sichergestellt. Genauere Informationen sollen am Freitagnachmittag bekannt gegeben werden.

Die 60 Jahre alte Frau und ihr 64 Jahre alter Mann waren am 12. Januar nachmittags tot im Schlafzimmer im ersten Stock des Hauses gefunden worden. Die Leiche des Sohnes wurde in seinem Zimmer entdeckt. Was sich genau am Wochenende in dem Haus abspielte, ist noch immer unklar. Der Hund der Familie wurde ebenfalls von einem Schuss verletzt und wurde tierärztlich behandelt. Er werde von einer Bekannten betreut.

Starnberg: Bisher ist unklar, was wann in dem Haus geschah

Eine Polizeistreife hatte die drei Toten in dem Wohnhaus gefunden. Angehörige hatten die Beamten informiert. "Die Tochter hat sich Sorgen gemacht, weil die Eltern über einige Zeit nicht erreichbar waren", sagte Kammerer. Sie habe deshalb die Polizei verständigt. Die Beamten sperrten den Tatort ab, Ermittler sicherten noch in der Nacht Spuren.

Bisher ist unklar, was genau zu welchem Zeitpunkt in dem Haus geschah. "Wir gehen davon aus, dass die Tatzeit am Wochenende gewesen sein muss", sagte Kammerer. (AZ/dpa)

