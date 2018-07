Donaufest, Frauenlauf, Freilichtbühne: Fotos vom Wochenende

Viele Menschen verbrachten bei Läufen in Augsburg und Nördlingen ein sportliches Wochenende in der Region, andere entspannten beim Donau-Fest. Hier die Bilder.

35 Bilder Lauft, Frauen, lauft! Bild: Silvio Wyszengrad 52 Bilder So genießen die Menschen das Donaufest 2018 Bild: Alexander Kaya 109 Bilder Hunderte Laufbegeisterte in und um Nördlingen Bild: Robert Milde 75 Bilder Viel Spaß beim 201. Leipheimer Kinderfest Bild: Bernhard Weizenegger, Erich Herrmann 87 Bilder Shakespeare kommt auf der Freilichtbühne an Bild: Manuela Winkelbauer