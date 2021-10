Doppelinterview

vor 16 Min.

Augsburger CSU-Chef Ullrich: "Wir müssen das soziale Gewissen der Partei wiederbeleben"

Der Augsburger CSU-Chef und Bundestagsabgeordnete Volker Ullrich ist sich in vielem mit seiner Parteikollegin, der ehemaligen Landtagspräsidentin Barbara Stamm, einig.

Plus Nach der CSU-Wahlniederlage stellen sich Barbara Stamm und Volker Ullrich hinter Parteichef Markus Söder. In einigen Bereichen sehen sie aber massiven Nachholbedarf.

Von Uli Bachmeier

Frau Stamm, Herr Ullrich, Sie waren in der CSU unter den Ersten, die Konsequenzen aus der Wahlschlappe der Union auch in der eigenen Partei gefordert haben. Was muss geschehen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen