Doppelmord: Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft

Beamte durchsuchten das Haus, in dem sowohl das ermordete Ehepaar als auch der Sohn und dessen Frau lebten.

Ein Mann aus Schnaittach bei Nürnberg ermordet seine Eltern und mauert die Leichen mit Hilfe seiner Frau ein. Die Staatsanwaltschaft fordert Lebenslang.

Im Doppelmordprozess von Schnaittach hat die Staatsanwaltschaft für die Angeklagten lebenslange Freiheitsstrafen gefordert. In dem Verfahren müssen sich der 26-Jährige und seine drei Jahre jüngere Frau wegen der Tötung der Eltern des Mannes verantworten.

Sohn erschlägt Eltern mit Hammer und mauert die Leichen ein

Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft versuchte das Paar zunächst, die Eltern mit Pflanzensamen vom Rizinusbaum und mit einer Überdosis einer Partydroge zu vergiften.

Als dies scheiterte, soll der Sohn Mitte Dezember 2017 die im Bett liegende 66-Jährige mit einem Zimmermannshammer erschlagen haben. Danach soll er auch seinen 70 Jahre alten Vater mit dem Hammer getötet haben.

Für den 26-jährigen sei zusätzlich Sicherungsverwahrung anzuordnen, weil von ihm auch künftig eine erhebliche Gefahr ausgehe, sagte Staatsanwalt Stefan Rackelmann am Mittwoch vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth.

Urteil im Prozess um Doppelmord wird am 11. April erwartet

In den Tagen nach der Tat sollen die beiden angeklagten Deutschen die Leichen der Eltern in einem Nebenraum der Garage in Schnaittach eingemauert haben, um Spuren zu beseitigen. Ende Dezember meldeten sie die Eltern bei der Polizei als vermisst - einen Tag später heiratete das Paar.

Bei den Ermittlungen zum Verschwinden der Eltern fanden Beamte auf deren Anwesen die eingemauerten Leichen. Das Urteil wird für den 11. April erwartet. (dpa/lby)

