Drastische Wende im Prozess um Mord vor 40 Jahren: Angeklagter kommt frei

Eine zahnmedizinische Sachverständige hat in einem spektakulären Mordprozess große Fehler in ihrem Gutachten gemacht. Das Gericht bezeichnete dieses sogar als "wertlos".

Ein löchriges und widersprüchliches Sachverständigen-Gutachten einer Zahnmedizinerin hat zu einer beispiellosen Wende im Prozess um einen vor 40 Jahren begangenen Mord in Aschaffenburg geführt. Das Gericht musste den Haftbefehl gegen den 57 Jahre alten Angeklagten am Freitag aufheben, der Mann sei unverzüglich aus der Untersuchungshaft - wo er seit Mai 2019 einsaß - zu entlassen. Es bestehe kein dringender Tatverdacht mehr, der eine Inhaftierung rechtfertige.

Die Staatsanwaltschaft hatte den Mann wegen des Mordes an einer damals 15-Jährigen angeklagt. Die Tat soll sich im Dezember 1979 im Schlosspark von Aschaffenburg zugetragen haben. An der Leiche des Mädchens war eine Bissspur gefunden worden - der als entscheidend eingestufte Hinweis in dem Indizienverfahren, das eine auf Altfälle spezialisierte Gruppe von Ermittlern nach vier Jahrzehnten endlich zur Anklage gebracht hatte - obwohl der Verdächtige stets seine Unschuld beteuert hatte.

Die Sachverständige hatte das Gebiss des Verdächtigen der Wunde zugeordnet

Die Sachverständige hatte das Gebiss des heute 57-Jährigen eindeutig der Wunde an der Leiche zugeordnet. Genetische Anomalien sprächen eine klare Sprache. Für die Anklage reichte das. Alle anderen Indizien, die die Ermittler gesammelt hatten, dienten lediglich der Unterstützung.

Doch die vermeintliche Masterspur erwies sich als trügerisch. Dem Gericht fielen immer mehr Widersprüche auf. Akten wurden angefordert, Bildmaterial, alte Zahnarztrechnungen wurden gesichtet. Doch die Widersprüche wollten nicht weichen, im Gegenteil. Bei ihrem ersten Auftritt bei Gericht sprach die Gutachterin noch von "an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit", mit der das Gebiss dem Tatverdächtigen zugeordnet werden können. Als die Sachverständige am Donnerstag ein zweites Mal bei Gericht erscheinen musste, platzte die Bombe.

Die Sachverständige hatte wohl keine Ahnung, was sie im Gutachten geschrieben hatte

"Überraschenderweise vermochte die Sachverständige die von der Kammer sodann aufgezeigten Widersprüche in ihrer Gutachtenerstattung in keiner Weise fundiert zu entkräften", hieß es vom Gericht - selbst in der zurückhaltenden Sprache der Juristen klingt das nach einem deutlichen Urteil. Die Sachverständige, die sich schon bei zahlreichen Einsätzen nach Katastrophen international einen Namen gemacht hatte, hatte offenbar überhaupt keine Ahnung, was sie eigentlich in ihrem Gutachten geschrieben hatte.

Ein fehlender Zahn, den die Sachverständige von der Technischen Universität München als genetische Anomalie im Kiefer des Angeklagten erkannt hatte, war in Wirklichkeit 1997 laut Röntgenbildern noch vorhanden. Ein weiterer Zahn, den die Medizinerin im aktuellen Gebiss als existent bezeichnet hatte, fehlte dagegen in Wirklichkeit. Die entsprechenden Unterlagen, darunter Röntgenbilder, hatten ihr zwar die Ermittler zur Verfügung gestellt. Sie schickte sie aber zurück - "mangels Relevanz". Bei ihrer Aussage vor Gericht am Donnerstag konnte sich die Frau das nicht erklären.

Das Gericht bezeichnete das Gutachten als "wertlos"

Angesichts dessen, was sich bei der Vernehmung der Sachverständigen im Saal des Aschaffenburger Landgerichts abspielte, sprachen erfahrene Juristen von einem Trauerspiel. Das Gericht bezeichnete das Gutachten der international erfahrenen Forensikerin als "wertlos". Die Jugendkammer sei schließlich selbst in die forensische Arbeit eingestiegen, habe "ureigenste Sachverständigenarbeit" betrieben, teilte ein Gerichtssprecher mit.

Dem Gericht blieb nichts anderes übrig, als die Ablehnung eines Antrags der Verteidigung auf ein zweites Gutachten wieder aufzuheben. Ob es aber tatsächlich ein zweites Gutachten geben wird - oder ob der Angeklagte als Täter nunmehr sogar ausgeschlossen werden kann - will das Gericht erst später entscheiden.

Mordfall im Schlosspark von Aschaffenburg: Schon 1979 gab es Probleme

Für die Ermittler ist die Entwicklung in dem Prozess ein Schlag ins Gesicht - die Suche nach der Wahrheit, über das, was sich vor 40 Jahren im Schlosspark von Aschaffenburg abgespielt hat, geht somit weiter. Die schwerwiegende Gutachter-Panne ist hingegen nur ein weiterer Stolperstein in den Ermittlungen. Schon 1979 lief die Polizeiarbeit nicht rund. Ein Polizist hatte dem heutigen Angeklagten mit einem Aktenvermerk versehentlich ein falsches Alibi gegeben.

Das Gericht will nun erst einmal weiterverhandeln. Was am Ende des Prozesses herauskommt, steht nun in den Sternen. Möglich erscheint ein zweites zahnmedizinisches Gutachten. Genauso möglich erscheint auch ein Freispruch, falls der Mann als Täter ausgeschlossen werden kann - wie vom Gericht bereits erwogen. (dpa)

