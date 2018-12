vor 56 Min.

Drei Frauen auf offener Straße niedergestochen: Polizei warnt vor Täter Bayern

Mitten in Nürnberg wurden am Donnerstag nacheinander drei Frauen niedergestochen. Die Polizei sucht nach dem Messerstecher und warnt die Bevölkerung

In Nürnberg sind am Donnerstag drei Frauen von einem bislang unbekannten Täter niedergestochen und schwer verletzt worden. Die Taten waren kurz nacheinander in nahe beieinanderliegenden Straßen im Nürnberger Stadtteil St. Johannis verübt worden.

Die Polizei geht inzwischen offenbar von einem Einzeltäter aus. Die Ermittler veröffentlichten am Freitag eine Täterbeschreibung. Demnach wird ein Mann im Alter von etwa 25 bis 30 Jahren gesucht, der 1,75 bis 1,80 Meter groß ist. Der Angreifer soll eine normale Statur haben, blonde bis dunkelblonde Haare und einen Dreitagebart. Ursprünglich hatten die Ermittler sowohl den Angriff von einem Täter als auch von mehreren Tätern für möglich benannt.

Die erste Tat ereignete sich am Donnerstag gegen 19.20 Uhr. Da kam einer 56 Jahre alten Fußgängerin ein Mann entgegen, der ihr laut Polizei ohne Vorwarnung in den Oberkörper stach. Sie wurde ins Nürnberger Klinikum gebracht und dort notoperiert.

Einige Zeit später, gegen 22.45 Uhr, wurde eine 26 Jahre alte Frau, die sich gerade auf ihrem Heimweg befand, nur wenige Straßen weiter ebenfalls unvermittelt von einem Unbekannten niedergestochen.

Nur wenige Minuten darauf wurde eine dritte, 34 Jahre alte Frau in unmittelbarer Nähe zu den letzten Tatorten mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Der Zustand von zwei Frauen war am Donnerstag kritisch, laut Polizei schwebten sie am Freitagmorgen aber nicht mehr in Lebensgefahr.

Die Suche nach dem Täter wurde sofort eingeleitet. Polizeibeamte suchten mit Spürhunden und Hubschraubern, was bislang jedoch erfolglos blieb. Mehrere Personen wurden im Zuge der Fahndungsmaßnahmen überprüft.

In Nürnberg wurden drei Frauen durch Messerstiche schwer verletzt. die Polizei fahndet nach dem oder den Tätern. Bild: Daniel Karmann, dpa

Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf. Laut Polizeiangaben gäbe es keine Hinweise darauf, dass die Messerattacke einen terroristischen Hintergrund gehabt habe. Die Tatwaffe war bislang noch nicht bekannt. Die Polizei bittet um die Mithilfe der Bevölkerung. (dpa)

