01.03.2019

Drei Grippetote im Ries Bayern

Insgesamt 199 Kranke

Im Landkreis Donau-Ries hat es allein in den vergangenen eineinhalb Wochen drei Grippetote gegeben. Eine 65-jährige Frau sowie ein 40- und ein 76-jähriger Mann sind innerhalb der letzten zehn Tage an den Folgen einer Ansteckung gestorben. Alle drei kommen aus dem Großraum Nördlingen und hatten Vorerkrankungen, teilt Rainer Mainka, Leiter des Gesundheitsamts am Landratsamt Donau-Ries, mit. Insgesamt hat die Behörde in diesem Jahr bereits 199 Virusgrippefälle, bis auf zwei alle vom Typ A, registriert. Das sind vier mehr als in der kompletten vergangenen Grippesaison – und diese verlief laut Mainka bereits deutlich dramatischer als die Jahre davor. Die Krankenhäuser im Donau-Ries-Kreis sind voll, in der Klinik in Nördlingen gibt es langsam Engpässe mit Isoliermöglichkeiten. (mwe)

