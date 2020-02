vor 2 Min.

Drei Landkreise in Bayern betroffen: Wo morgen die Schule ausfällt

Sturmtief "Sabine" zieht ab Sonntag über Deutschland - wie hier in Wilhelmshaven. Aus dem Grund fällt an vielen Orten die Schule aus.

Orkantief "Sabine" hat Deutschland erreicht. An zahlreichen Orten fällt morgen vorsichtshalber der Unterricht aus. Wo Schulen in Bayern geschlossen bleiben.

Von Oliver Bosch und Ida König

Das Orkantief "Sabine" fegt seit Sonntag über Deutschland. An der Nordseeküste peitscht die Naturgewalt schwere Sturmböen aufs Festland. In Sachsen-Anhalt entwurzelte der Sturm einen Baum und legt damit knapp eine Stunde den Bahnverkehr lahm. In Bayern wird der Sturm am Montag erwartet - und drei Landkreise haben für ihre Schulen deshalb bereits Konsequenzen gezogen.

Wegen Orkantief "Sabine" fällt im Kreis Neu-Ulm am Montag die Schule aus

Wie das Landratsamt Neu-Ulm mitteilt, bleiben am Montag alle Schulen im Landkreis Neu-Ulm geschlossen. Schüler und Lehrkräfte dürfen ausnahmsweise zu Hause bleiben.

Kommen Schüler trotzdem zur Schule, weil sie beispielsweise die Nachricht nicht erreicht hat oder weil sie sonst niemand beaufsichtigen kann, stehen sie nicht vor verschlossenen Türen. Die Gebäude sind nicht versperrt. Betreuer beaufsichtigen die Schulkinder solange bis sie abgeholt werden oder wieder nach Hause gehen können.

Auch in den Landkreisen Günzburg und Landsberg fällt die Schule aus

Wie am Sonntagnachmittag bestätigt wurde, fällt auch im Landkreis Günzburg die Schule am Montag aus. Das gilt laut Schulamtsdirektor Thomas Schulze für alle Schularten.

Gleiches gilt nach Anfgaben des dortigen Landsratsamtes auch für den Landkreis Landsberg. Auch hier bleiben alle Schulen geschlossen.

Hier bleiben in NRW am Montag die Schulen geschlossen

Auch außerhalb Bayerns fällt die Schule an zahlreichen Orten aus. Nordrhein-Westfalen reagierte bereits auf die zu erwartenden widrigen Bedingungen. Viele große Städte lassen am Montag den Unterricht ausfallen. Zu groß sei die Gefahr für Kinder und Lehrkräfte, sich durch heftige Winde, umstürzende Bäume oder herausgerissene Dachplatten auf dem Weg zur Schule zu verletzen.

Köln (alle Schulen und Kitas)

(alle Schulen und Kitas) Essen

Neuss

Gelsenkirchen

Düsseldorf

Paderborn

Schweln

Herten

Hamm

Münster

Baden-Württemberg hat ebenfalls reagiert. Hier können Eltern ihre Kinder vom Unterricht befreien lassen. Auch in Bayern treffen Behörden entsprechende Vorsichtsmaßnahmen. Im Freistaat erwarten Wetterexperten Windstärken 11 bis 12. Orkantief "Sabine" soll Bayern laut Wettervorhersagen am Montagmorgen erreichen.

