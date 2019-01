22:08 Uhr

Drei Tote und hunderte Unfälle nach Wintereinbruch - Skiorte abgeschnitten Bayern

Der Winter hat Südbayern fest im Griff. Drei Menschen starben. Die Polizei verzeichnet bei Schnee und Glätte hunderte Unfälle, mehrere Bahnstrecken sind dicht.

Heftige Schneefälle haben am Wochenende vor allem den südlichen Teil Bayerns in eine Winterlandschaft verwandelt. Drei Menschen verunglückten tödlich - darunter laut Medienberichten ein 44-Jähriger, der am Blomberg bei Bad Tölz von einem Baum erschlagen wurde. Die Polizei verzeichnete hunderte Unfälle auf glatten und schneebedeckten Straßen. Im Bahnverkehr kam es zu erheblichen Behinderungen, im Allgäu und in Oberbayern fielen etliche Zugverbindungen aus. Auch Straßen mussten gesperrt werden. Für die nächsten Tage sind weitere Schneefälle angekündigt.

Am Montag gibt es mehrere Schulausfälle in Bayern. Mehr dazu lesen Sie hier: An diesen Schulen in Bayern fällt am 7. Januar der Unterricht aus.

In Österreich sind mehrere Skiorte und Täler nicht mehr erreichbar. Das berichtete am Sonntag der ORF. So seien in Salzburg wegen der großen Neuschneemengen und der Lawinengefahr etliche Straßen gesperrt. Auch die Skiorte Obertauern (Pongau/Lungau) und Saalbach-Hinterglemm (Pinzgau) blieben am Sonntag vorerst vom Verkehr abgeschnitten.

Aktuelle Wetter-Lage und Unwetterwarnungen

Inzwischen herrscht beinahe überall in den deutschen Alpen die zweithöchste Lawinenwarnstufe vier. Auch wenn sich die Lage am Sonntag zeitweise entspannte, konnten die Meteorologen für den Süden noch keine Entwarnung geben.

Der Deutsche Wetterdienst hat für die südlichen Teile Bayerns und angrenzende Regionen bis Montagmittag teils kräftige Schneefälle und im Alpenraum Unwetter durch kräftige Schneefälle angekündigt. Droht in Südbayern und Schwaben etwa noch ein Jahrhundertwinter? Ein Wetterexperte winkt ab: "Nein, ganz bestimmt nicht", sagt Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt von wetterkontor.de. Er gibt eindeutig Entwarnung und erklärt: "Wir haben es gerade mit einer sehr stabilen Nordwest-Wetterlage zu tun, die zwar viel feuchte Luft und Schnee nach Süddeutschland bringt, aber nicht so eisige Luft wie es eine Ost-Wetterlage vermag."

Ein Jahrhundertwinter sei außerdem nur dann gegeben, wenn es über den gesamten Zeitraum der drei Wintermonate Dezember, Januar und Februar hinweg kälter wäre als in einem durchschnittlichen Winter, sagt Schmidt. "Allein im Dezember war es schon rund drei Grad wärmer als im Durchschnitt. Das macht einen Jahrhundertwinter schon jetzt fast unmöglich."

Für die kommenden Tage und Wochen rechnet der Meteorologe angesichts der Nordwest-Wetterlage eher mit nasskalt-ungemütlichem Wetter und viel Neuschnee in Schwaben. In den Alpen und im Alpenvorland hält der Schneefall auch in der Nacht zum Montag an. In den restlichen Teilen Bayerns ist in der neuen Woche bei Temperaturen zwischen minus und plus drei Grad mit Regen und Nieselregen zu rechnen. In der zweiten Tageshälfte fällt jedoch zeitweise kein Niederschlag und es wird zwischen null und sechs Grad warm.

Eisglätte und Unfälle: Wie ist die Lage auf den Straßen in Bayern?

Auf den Straßen blieb das große Chaos bislang aus, auch wenn es zum Teil lange Staus gab. Die meisten Unfälle gingen am Wochenende glimpflich aus, es blieb überwiegend bei Blechschäden. Ebenso blockierten immer wieder liegengebliebene Lastwagen die Straßen. Polizei und Feuerwehr waren im Dauereinsatz. In München mussten Linienbusse, die sich festgefahren hatten, von der Feuerwehr wieder flott gemacht werden.

Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos bei winterlichen Straßenverhältnissen in der Nähe von Reichersbeuern (Landkreis Bad Tölz) starb ein 19-Jähriger. Vier weitere Personen wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ein 23-Jähriger war nach den Angaben vom Samstag mit seinem Wagen auf der Bundesstraße 472 ins Schleudern gekommen, auf die Gegenfahrbahn geraten und in die Beifahrerseite eines anderen Autos gekracht. Der 23-Jährige sowie seine 26 und 19 Jahre alten Mitfahrer wurden zum Teil eingeklemmt und schwer verletzt. Der 19-Jährige erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Der 21 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens und seine 25 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die Staatsanwaltschaft München II ordnete an, dass sich ein Sachverständiger mit dem Unfallhergang beschäftigen soll.

Winterfans freuen sich, Pendlern dagegen graust es vor dem Schnee. Am Wochenende werden große Mengen Neuschnee erwartet - und das nicht nur in den Alpen. Bild: Thomas Warnack, dpa

Verzögerungen, Ausfälle und Behinderungen bei Bahn und Flugverkehr

Am Münchner Flughafen waren Räumdienste am Wochenende fast ununterbrochen damit beschäftigt, die Start- und Landebahnen von den Schneemassen zu befreien. Auch hier entspannte sich die Lage am Sonntag: Es gab nur noch 15 Annullierungen, wohingegen am Vortag noch 130 Flüge ausfielen. Hunderte Flugzeuge hatten zudem zum Teil erheblich Verspätung. Insgesamt stehen für den Winterdienst am Flughafen München 672 Mitarbeiter zur Verfügung.

Bahnreisende sollten auch zum Wochenstart viel Geduld mitbringen: Der starke Schneefall behindert den Zugverkehr vor allem im Süden und Westen von München.

Etliche Verbindungen in Richtung Wolfratshausen, Starnberg, Holzkirchen, Mittenwald und Garmisch-Partenkirchen sind bis auf weiteres gesperrt. "Wir sind seit der Nacht mit allen verfügbaren Kräften vor Ort, um die Strecken so schnell wie möglich wieder befahrbar zu machen", sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Sonntagmorgen. Im Allgäu fallen inzwischen laut Bahn keine Züge mehr aus, es kommt jedoch zu Beeinträchtigungen.

sind bis auf weiteres gesperrt. "Wir sind seit der Nacht mit allen verfügbaren Kräften vor Ort, um die Strecken so schnell wie möglich wieder befahrbar zu machen", sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Sonntagmorgen. Im fallen inzwischen laut Bahn keine Züge mehr aus, es kommt jedoch zu Beeinträchtigungen. Probleme gibt es von Kempten in Richtung Immenstadt und Oberstaufen (Landkreis Oberallgäu) - ebenso im Bereich zwischen Lindau , über Hergatz (Landkreis Lindau) und Wangen in Baden-Württemberg. Grund für die Sperrung sind Bäume, die wegen der schweren Schneelast ins Gleis gefallen sind.

(Landkreis Oberallgäu) - ebenso im Bereich zwischen , über Hergatz (Landkreis Lindau) und Wangen in Baden-Württemberg. Grund für die Sperrung sind Bäume, die wegen der schweren Schneelast ins Gleis gefallen sind. Wegen Bäumen in der Oberleitung fahren zwischen Gauting (Landkreis Starnberg ) und Starnberg sowie zwischen den Bahnhöfen Ebenhausen (Gemeinde Schäftlarn, Landkreis München) und Wolfratshausen (Landkreis Bad-Tölz) keine Züge.

(Landkreis ) und Starnberg sowie zwischen den Bahnhöfen Ebenhausen (Gemeinde Schäftlarn, Landkreis München) und Wolfratshausen (Landkreis Bad-Tölz) keine Züge. Ab Garmisch-Partenkirchen ist der Verkehr in Richtung Österreich eingestellt - ebenso zwischen Berchtesgaden und Bischofswiesen (Landkreis Berchtesgadener Land) sowie ab Holzkirchen (Landkreis Miesbach) in Richtung Schliersee und Tegernsee.

- ebenso zwischen Berchtesgaden und (Landkreis Berchtesgadener Land) sowie ab Holzkirchen (Landkreis Miesbach) in Richtung Schliersee und Tegernsee. Ersatzbusse sind zwischen Ebenhausen-Schäftlarn und Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen und Reutte (Tirol), Garmisch-Partenkirchen und Mittenwald sowie Gauting und Starnberg eingerichtet. Zwischen Mittenwald und Scharnitz (Österreich) steht kein Schienenersatzverkehr zur Verfügung.

Wann die einzelnen Strecken wieder freigegeben werden, konnte die Deutsche Bahn noch nicht sagen. "Wir empfehlen unseren Reisenden, sich vor der Fahrt auf jeden Fall online zu erkundigen", sagte ein Bahnsprecher. Auch kurzfristige Änderungen sowie Informationen über Ausweichmöglichkeiten mit Bussen seien dort abrufbar.

Lawinengefahr in den Alpen hält an: 20-Jährige verunglückt

Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt von wetterkontor.de warnt auch vor einer anderen Gefahr, die Winterfans nicht unterschätzen sollten: In den deutschen und österreichischen Alpen herrscht fast überall Lawinengefahr. "Weil so besonders große Mengen auf einmal fallen, hat sich der Neuschnee noch nicht verfestigt. An der Südseite herrscht Föhn, da ist es nicht so schlimm. Aber besonders an der Nordseite der Alpen besteht derzeit Lawinengefahr."

Die Einsatzkräfte der Bergwacht sind nach eigenen Angaben in Alarmbereitschaft, rechnen aber nicht mit mehr Rettungseinsätzen. "Wenn die Lawinengefahr bei vier oder fünf auf der Skala liegt, sind wesentlich weniger Leute unterwegs", sagte David Pichler von der Bergwacht Chiemgau am Freitag. Ähnlich sieht das auch Thomas Bucher vom Deutschen Alpenverein: "Die meisten tödlichen Lawinenunfälle passieren bei Gefahrenstufe drei, weil viele das Risiko unterschätzen."

Laut Bucher wird sich die Lawinengefahr in den nächsten Tagen noch verschärfen. Deswegen sollte man vor geplanten Touren unbedingt den Lawinenlagebericht der Warnzentrale checken. Auf den gesicherten Pisten müsse aber niemand Angst haben.

Eine 20-Jährige wurde am Teisenberg (Landkreis Berchtesgadener Land) von einer Lawine verschüttet und starb. Die Frau war am Samstag mit einer Tourengehergruppe unterwegs, sagte ein Polizeisprecher. Rettungsmannschaften konnten die Frau demnach bergen, Reanimationsversuche blieben jedoch erfolglos. Die übrigen Menschen in der Gruppe wurden nicht von der Lawine erfasst. Nähere Angaben konnte die Polizei zunächst nicht machen. (zian/dpa)

Themen Folgen