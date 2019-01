07:21 Uhr

Dreifache Mutter erdrosselt: Gericht verkündet Urteil Bayern

Weil sich eine dreifache Mutter scheiden lassen wollte, soll ihr Ehemann sie zusammen mit seinem Bruder umgebracht haben. Heute fällt in Memmingen das Urteil.

Im Prozess um das Gewaltverbrechen an einer dreifachen Mutter will das Landgericht Memmingen am heutigen Donnerstag (11.00 Uhr) das Urteil verkünden. Der Ehemann der Frau und dessen Bruder sind wegen gemeinschaftlichen Mordes an der 35-Jährigen angeklagt. Die Staatsanwaltschaft hat für beide Männer eine lebenslange Haft und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld verlangt. Dies würde bedeuten, dass die Angeklagten voraussichtlich nicht bereits nach 15 Jahren Haft freigelassen werden könnten.

Der 51 Jahre alte Ehemann hatte zu Beginn des Prozesses im vergangenen September zugegeben, seine Partnerin umgebracht zu haben. Sein Anwalt sieht nur einen Totschlag und hat eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren und drei Monaten gefordert. Der Verteidiger des Bruders verlangte einen Freispruch, weil sein Mandant nicht bei der Tat dabei gewesen sei.

Mutter wollte sich trennen, Ehemann sah Familienehre in Gefahr

Auslöser des Verbrechens soll eine neue Beziehung der Syrerin gewesen sein. Die Frau lebte bereits längere Zeit in Memmingen. Die beiden Angeklagten sind ebenfalls syrischer Abstammung, haben aber die deutsche Staatsbürgerschaft. Laut Anklage sahen die Männer durch die Trennungspläne der Frau die Familienehre in Gefahr und wollten Unterhaltszahlungen vermeiden.

Die Frau war im Sommer 2017 plötzlich verschwunden. Einige Wochen später wurde die Leiche in einem Schacht bei der Festhalle im benachbarten Memmingerberg entdeckt. Die Tote war mit Bauschutt und Sand überschüttet worden. (lby)

