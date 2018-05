vor 35 Min.

Dreijähriger stürzt vom Balkon im dritten Stock Bayern

Eine Mutter lässt ihren dreijährigen Sohn alleine in der Wohnung zurück. Der Junge klettert auf den Balkon – und stürzt etwa neun Meter in die Tiefe.

Am Montagmorgen ist ein drei Jahre alter Junge aus dem dritten Stock eines Wohnhauses Am Hart gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, habe die 27 Jahre alte Mutter den Jungen alleine schlafend in der Wohnung zurückgelassen, um ihre fünfjährige Tochter in den Kindergarten zu bringen.

Während die Mutter unterwegs war, sei der Dreijährige aufgewacht und über eine offenstehende Tür auf den Balkon geklettert. Nach Angaben der Polizei habe eine Anwohnerin beobachtet, wie der Junge etwa neun Meter von der Betonbrüstung auf einen Rasen stürzte. Sie habe umgehend den Rettungsdienst verständigt.

Das Kind habe bei dem Sturz lediglich Prellungen und Abschürfungen erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun. (AZ)

