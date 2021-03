16:38 Uhr

Droht im Ostallgäu nach dem Corona-Ausbruch in Buchloe die "Notbremse"?

Plus Inzidenz-Wert liegt knapp unter 100. Neben den Fällen im Buchloer Schlachthof gibt es in der ganzen Region viele neue Infektionen. Was das bedeutet.

Im Ostallgäu ist der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag auf 100,6 geklettert. (Update, Freitagmorgen: Laut RKI liegt der Inzidenz-Wert am Freitag bei 95,6.) Steigt der Wert wieder dauerhaft, kann es im öffentlichen Leben erneut massive Einschränkungen geben. Ursache für den Anstieg ist unter anderem der Corona-Ausbruch im Buchloer Schlachtbetrieb Vion Beef. Dort wurden 84 Mitarbeiter positiv getestet, außerdem sind 384 enge Kontaktpersonen in Quarantäne. Laut Landratsamt Ostallgäu gibt es aber auch "viele weitere Infektionen verteilt auf die Kommunen im ganzen Landkreis". Überall im Allgäu sind die Infektionszahlen gestiegen.

Dann greift die "Notbremse"

Der Inzidenzwert gibt die Zahl der Neuinfizierten in den vergangenen sieben Tagen an – hochgerechnet auf 100.000 Einwohner. Wenn er drei Tage in Folge über 100 liegt, tritt am zweiten Werktag nach der amtlichen Bekanntmachung die sogenannte "Notbremse" in Kraft. Das bedeutet, dass alle Lockerungen, die seit Montag gelten, wieder zurückgenommen würden. Die Folgen: Distanzunterricht (außer für Abschlussklassen), Notbetreuung in Kitas, Schließung des Einzelhandels und von Museen, Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr, Einschränkung privater Treffen – und zwar im gesamten Landkreis Ostallgäu.

Diese Corona-Regeln gelten aktuell in Bayern 1 / 10 Zurück Vorwärts Die Corona-Regeln in Bayern sollen ab 8. März schrittweise gelockert werden. Die Öffnungsschritte erfolgen zeitlich versetzt und unterscheiden sich regional. Ob und wie sehr Beschränkungen wegfallen, hängt von der Sieben-Tage-Inzidenz vor Ort, also im jeweiligen Landkreis oder einer kreisfreien Stadt ab.

Kontaktbeschränkung • unter 35 : bis zu drei Haushalte und zehn Personen • 35 bis 100 : bis zu zwei Haushalte und fünf Personen • über 100 : ein Haushalt und eine weitere Person Kinder werden jeweils nicht mitgezählt.

Einzelhandel Ab 8. März gilt: • unter 50 : Öffnung des Einzelhandels • über 50 : Besuch nur nach Terminvereinbarung • über 100 : nur Geschäfte des täglichen Bedarfs geöffnet

Sport Ab 8. März gilt: • unter 50 : kontaktfreier Sport mit max. 10 Personen im Außenbereich • über 50 : Individualsport mit maximal 5 Personen aus 2 Haushalten und Gruppen von bis zu zwanzig Kindern bis 14 Jahren im Außenbereich • über 100 : Individualsport nur im Rahmen der Kontaktbeschränkung Ab 22. März gilt: • unter 50 seit 14 Tagen : kontaktfreier Sport im Innenbereich, Kontaktsport im Außenbereich • 50 bis 100 seit 14 Tagen : kontaktfreier Sport im Innenbereich sowie Kontaktsport im Außenbereich nur mit tagesaktuellen Schnell- oder Selbsttests

Buchhandlungen, Archive und Bibliotheken Ab 8. März gilt: • Buchhandlungen, Archive, Bibliotheken und Büchereien dürfen wieder öffnen.

Museen, Galerien, zoologischen und botanischen Gärten sowie Gedenkstätten Ab 8. März gilt: • unter 50 : Besuch ohne Terminvereinbarung möglich • 50 bis 100 : Besuch nur mit vorheriger Terminbuchung und Kontaktnachverfolgung möglich • über 100 : keine Öffnung

Schulen Ab 15. März gilt: • unter 50 : Präsenzunterricht in allen Grundschulen und Förderschulen • unter 100 : Wechselunterricht in allen anderen Schularten • 50 bis 100 : Wechselunterricht in Grundschulen • über 100 : generell Distanzunterricht außer in Abschlussklassen Die Festlegung der Unterrichtsform gilt für die gesamte Schulwoche, auch wenn sich die Inzidenz unter der Woche ändert.

Außengastronomie Ab 22. März gilt: • unter 50 seit 14 Tagen : Außengastronomie öffnet • 50 bis 100 seit 14 Tagen : Besuch der Außengastronomie nur nach Terminbuchung möglich; Personen aus mehreren Hausständen benötigen tagesaktuellen Schnell- oder Selbsttest, wenn sie am selben Tisch sitzen • über 100 : keine Öffnung

Theater, Konzert- und Opernhäuser sowie Kinos Ab 22. März gilt: • unter 50 seit 14 Tagen : Theater, Konzert- und Opernhäuser öffnen • 50 bis 100 seit 14 Tagen : Besuch nur mit tagesaktuellem Schnell- oder Selbsttest • keine Öffnung

Ausgangssperre • unter 100: keine Ausgangssperre • über 100: Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr

Ob es soweit kommt, ist derzeit noch nicht klar. "Die Entwicklung der nächsten Tage ist abzuwarten", heißt es beim Ostallgäuer Landratsamt. Neue Regeln treten laut Pressesprecher Thomas Brandl immer in Kraft, wenn der Inzidenzwert drei Tage unter oder über dem jeweiligen Grenzwert 35, 50 oder 100 liegt. Sollte es im Ostallgäu zu einem erneuten Lockdown kommen, wären wieder Lockerungen möglich, sobald an drei aufeinanderfolgenden Tagen der Wert unter die 100er-Marke sinkt.

Ostallgäuer Landratsamt hat keinen Spielraum

Das Landratsamt verfügt dabei laut der aktuellen Infektionsschutz-Verordnung über keinen Spielraum, wie es ihn in früheren Fassungen gegeben hatte. Lockerungen und Verschärfungen richten sich "rein nach den vom RKI veröffentlichten Werten". In früheren Fassungen konnten Lockerungen bestehen bleiben, wenn ein Ausbruch lokal eingrenzbar war, beispielsweise bei Infektionen in Seniorenheimen oder Krankenhäusern.

Der Buchloer Bürgermeister Robert Pöschl hält es für richtig, dass die Maßnahmen an den Inzidenzwert des jeweiligen Landkreises gekoppelt sind: "Eine kleinteiligere Regelung mit Bezug auf einzelne Gemeinden würde die Umsetzbarkeit erschweren und die Menschen hätten weniger Klarheit und Handlungssicherheit", sagt der Rathauschef.

Gewerbetreibender fordert lokale Maßnahmen

Dennoch sorgen die stark gestiegenen Infektionszahlen für Verunsicherung im Ostallgäu. "Jetzt weiß doch wirklich keiner mehr, was Sache ist", klagt Manfred Brandt, Vorstand und Sprecher des Aktionskreises Marktoberdorf. Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss von Gewerbetreibenden. Brandt spricht sich dafür aus, kleinere Einheiten für die Bewertung der Inzidenzwerte zu bilden: "Wenn es in einem Teil des Ostallgäus einen Hotspot gibt, sollte man vor Ort entsprechende Maßnahmen treffen und nicht den ganzen Landkreis mit hineinziehen." Über eine erneute Schließung des Museums der Stadt Füssen würde sich dessen Leiter Dr. Anton Englert nicht wundern: Überraschend sei eher die Erlaubnis gekommen, das Haus wieder öffnen zu dürfen. "Wir müssen uns in Geduld üben."

Ob die Infektionszahlen bei Vion weiter steigen werden, ist noch unklar. "Die Ergebnisse der Untersuchungen von Mittwoch liegen uns noch nicht vor", teilt Pressesprecher Thomas van Zütphen mit. Unter den aktuell 84 infizierten Mitarbeitern zeigten einige klassische Erkältungssymptome. Schwere Verläufe sind bisher nicht bekannt. "Schon seit Beginn der Pandemie vor einem Jahr hat Vion in all seinen Betrieben ein konzernweit einheitliches Schutzmaßnahmen-Konzept eingeführt, das kontinuierlich erweitert wurde", sagt van Zütphen. Das Unternehmen orientiere sich an den Empfehlungen des RKI, des Bundesarbeitsministeriums und der Berufsgenossenschaft.

