Durchsuchung bei Schuhbeck

Staatsanwaltschaft ermittelt

Die Staatsanwaltschaft München I hat mehrere Geschäftsräume am Platzl in München durchsucht, die zu Alfons Schuhbecks Unternehmen gehören. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wurde ein Steuerstrafverfahren gegen den Starkoch eingeleitet. Die Süddeutsche Zeitung schreibt, es gehe um eine Summe „bis zu fast einer Million Euro“. Schuhbecks Vermögen werde auf 15 Millionen geschätzt. „Ich werde sehr eng und sehr offen mit den Behörden zusammenarbeiten, um alle Vorwürfe zu entkräften“, ließ Schuhbeck erklären. Bei den Ermittlungen gehe es ausschließlich um die Gastronomiebetriebe am Platzl, nicht um seine sonstigen Unternehmen, etwa den Partyservice. (AZ)

