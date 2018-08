vor 37 Min.

Dutzende Lkw-Stellplätze an Autobahnen 8 und 9 sollen fertig werden Bayern

Rund 100 neue Stellplätze sollen an den viel befahrenen Autobahnen 8 und 9 noch 2018 fertiggestellt werden.

Weil Lastwagenfahrer auf Rastplätzen an Autobahnen manchmal keinen Platz mehr zum Übernachten oder für eine lange Pause finden, baut der Freistaat das Angebot an Stellplätzen aus. Noch in diesem Jahr sollen an den hochbelasteten Autobahnen 8 und 9 rund 100 weitere Lkw-Stellplätze fertiggestellt werden, wie eine Sprecherin des Verkehrs- und Bauministeriums in München mitteilte. "Wir wissen, dass der Güterverkehr auch in den kommenden Jahren weiter zunehmen wird. Deshalb werden wir den Ausbau und Neubau auch weiter vorantreiben." Die Landtags-SPD hatte vor Monaten erklärt, in Bayern fehlten weit mehr als 1000 Stellplätze.

"Der Neu- und Ausbau von Rastanlagen ist dringend notwendig - aber das Thema ist nicht unbedingt neu", teilte die Ministeriumssprecherin weiter mit. "Bereits 2008 haben wir ein Ausbauprogramm zur Erweiterung von Lkw-Stellflächen aufgestellt." In den Jahren bis 2017 seien so mehr als 100 Rastanlagen mit Parkplätzen erweitert oder neu gebaut worden. So seien mehr als 4000 zusätzliche Abstellflächen für Lastwagen geschaffen worden, die Gesamtzahl liege nun bei rund 9000. Die Zahl bezieht sich auf öffentliche Stellplätze. Stellflächen der Hotels und privaten Rastanlagen sind darin nicht miteingerechnet. (dpa)

