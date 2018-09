vor 32 Min.

E-Bike-Fahrerin bei Sturz schwer verletzt Bayern

Im niederbayerischen Kreis Rottal-Inn ist es am Sonntag zu einem schweren E-Bike-Unfall gekommen. Eine 49-Jährige ist dabei schwer verletzt worden.

Eine 49-jährige Frau ist mit ihrem E-Bike gestürzt und hat sich schwer verletzt. Die Frau war am Sonntag bei Gangkofen im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn auf einer abschüssigen Straße in den Straßengraben geraten und dann gestürzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (dpa/lby)

