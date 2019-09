vor 37 Min.

E-Scooter löst Brand in Mehrfamilienhaus aus

Am Mittwochmorgen ist ein Feuer in einem neunstöckigen Haus in München ausgebrochen. Schuld war der Akku eines Elektro-Tretrollers.

Ein E-Scooter hat nach Polizeiangaben einen Brand in einem Münchner Mehrfamilienhaus ausgelöst. Der Akku des privat genutzten Elektro-Tretrollers habe sich "schlagartig" entzündet, teilten die Beamten am Mittwoch mit. Das Feuer war am Morgen in einer Wohnung in der zweiten Etage des neunstöckigen Hauses ausgebrochen und war nach einer halben Stunde gelöscht. Mehr als 90 Menschen hatten sich nach Angaben der Feuerwehr selbst ins Freie geflüchtet, zehn Menschen wurden wegen Rauchgasvergiftungen behandelt. (dpa/lby)

Themen Folgen