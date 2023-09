Toter Rehbock: Ermittlungen wegen Wilderei

Nach dem Fund eines toten Rehbocks im Ebersberger Forst ermittelt die Polizei wegen mutmaßlicher Wilderei.

Der Kopf des toten Tieres wurde abgetrennt, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten. Nur den Kadaver hatte der zuständige Jagdpächter am Dienstag in der Nähe eines Forstweges gefunden. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen Jagdwilderei gegen unbekannt auf und suchte nach Zeugen.

(dpa)