vor 34 Min.

Eckart von Hirschhausen - der Doktor des Humors lädt zum Open Air Bayern

Eckart von Hirschhausen ist zurück. Sein neues Showprogramm ist etwas ganz Besonderes. Wir verlosen für das Open Air fünf mal zwei Tickets.

Fünf Jahre ist es her, seit Deutschlands bekanntester Mediziner Dr. Eckart von Hirschhausen in unserer Region zu Gast war. Für einen umtriebigen Bühnenroutinier wie ihn eine lange Zeit. Doch die Zeit des Wartens hat sich gelohnt, bringt er doch sein mittlerweile siebtes und wie mancher Kritiker urteilt bislang bestes Solo-Programm mit, welches den bezeichnenden Namen „Endlich!“ trägt.

Am 20. September zeigt Hirschhausen seine neue Show erstmals in Bayerisch-Schwaben. Und das vor fulminanter Kulisse: Denn auch wenn der Doktor der Nation seit mehr als 20 Jahren als Komiker, Autor und Moderator auf allen großen Bühnen der Republik unterwegs ist, in der Schlossarena zu Kaltenberg spielt selbst er zum ersten Mal. Der Auftritt damit ein Highlight für Publikum und Darsteller gleichermaßen.

Als Gegenstand seines Programms hat sich Hirschhausen keinem geringeren Sujet gewidmet als unserer Lebenszeit. „Wenn das Leben endlich ist – wann fangen wir endlich an zu leben?“, fragt er und trennt auf seine bekannt humorvolle und doch hintergründige Art wissenschaftlich fundiert den Unsinn von dem, was das Leben tatsächlich lebenswert macht.

Warum tickt die berühmte biologische Uhr, und wie zieht man sie wieder auf? Stoppen Anti-Aging-Cremes oder Gehirnjogging wirklich den Verfall? Und leben Verheiratete länger oder kommt es ihnen nur so vor? „Endlich!“ bietet augenzwinkernde Antworten auf zahlreiche elementare Fragen, viele unerwartete Aha-Erlebnisse sowie beste Klaviermusik des Jazzpianisten Christoph Reuter. Und das Beste: Wie deutsche Wissenschaftler jüngst herausfanden, hält Lachen tatsächlich jung, verlängert damit möglicherweise gar die Lebenszeit. Hirschhausens Publikum wird es ihm danken.

„Endlich!“ ist im Rahmen der Reihe „Augsburger Allgemeine WISSEN Spezial“ am Donnerstag, 20. September, auf Schloss Kaltenberg bei Geltendorf zu sehen. Beginn ist um 18.30 Uhr, Einlass ab 17.30 Uhr. Tickets sind telefonisch unter (0821) 777-3410 sowie online erhältlich.

Wir verlosen fünfmal zwei Karten für den Abend. Schicken Sie einfach eine E-Mail an live@augsburger-allgemeine.de, Stichwort: Hirschhausen. Einsendeschluss ist Sonntag, 9. September 2018, 18 Uhr. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Beachten Sie Hinweise zu Datenschutz und Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz und Telefon (0821) 777-2355.

Themen Folgen