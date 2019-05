vor 60 Min.

Ehrlicher Finder gibt mehrere Hundert Euro Bargeld bei Polizei ab

In Neustadt an der Weinstraße hat ein junger Mann eine Geldbörse mit mehreren hundert Euro gefunden. Er war so ehrlich, diese zur Polizei zu bringen.

Eine Geldbörse mit mehreren Hundert Euro Bargeld hat ein 28-jähriger Mann in Neustadt an der Weinstraße gefunden und zur Polizei gebracht. Zuvor hatte ein 73-Jähriger am Freitag den Verlust seines Portemonnaies gemeldet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 28 Jahre alte Finder, ein Asylbewerber aus Syrien, habe die Geldbörse in der Nacht zu Samstag am Bahnhof entdeckt. Neben persönlichen Papieren des 73-Jährigen steckten laut Polizei in der Geldbörse auch 455 Euro Bargeld. (dpa)

