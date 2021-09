Eigenheim

Ist Holz der Baustoff der Zukunft in Bayern?

Judith Storr und ihr Verlobter Markus Kugelmann (rechts) haben sich für grau angestrichenes Lerchenholz an der Fassade entschieden. Storrs Vater Johann Storr (links) hat das Haus mitgeplant.

Plus Dass ihr Eigenheim aus Holz sein soll, war für ein junges Paar aus Villenbach lange klar. Vor Ort zeigen sie ihr Bauprojekt. Ein Experte schätzt ein, wie zukunftsfähig dieser Bautrend ist.

Von Sophia Huber

Mutige Macher, Menschen, die viel Zeit, Energie und Herzblut in aufwendige Projekte stecken, können die Welt verändern. Im Kleinen und im Großen. In unserer Serie „Ideen für ein besseres Bayern“ wollen wir solche Menschen und Projekte vorstellen. In unserer letzten Folge geht es um Bauen mit Holz.

