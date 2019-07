vor 56 Min.

Ein 31-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Unfall in München

Eine 41-jährige Autofahrerin hatte den Motorradfahrer übersehen. Der versuchte auszuweichen und prallte gegen ein parkendes Auto.

Nach einem Unfall in München ist ein Motorradfahrer seinen Verletzungen erlegen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte eine 41-jährige Autofahrerin bei einem Spurwechsel den Mann übersehen. Als der 31-Jährige versuchte, dem Auto auszuweichen, stürzte er von seinem Motorrad und prallte gegen ein parkendes Fahrzeug. Er kam ins Krankenhaus, wo er am Montag starb. (dpa/lby)

