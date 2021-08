Ein Jahr nach der Wahl

08.08.2021

Wie sich Belarussinen in Bayern gegen Lukaschenko engagieren

Die belarussische Diaspora demonstriert in München. In der Mitte: Polina Gordienko.

Plus Ein Jahr liegen die Wahlen in Belarus zurück. Frauen und Männer aus Belarus kämpfen auch in Bayern gegen das Regime. Und denken schon an eine Zeit nach Lukaschenko.

Von Jonathan Lindenmaier

In ihrem Heimatland würde man sie verhaften, wegsperren, vielleicht sogar foltern für das, was hier passiert. Exil-Belarusinnen und Belarussen versammeln sich nahe der Universität in München. Aus schwarzen Boxen dröhnen Lieder in russischer Sprache, die Demonstrierenden schwenken die Flagge des Protests: Weiß-Rot-Weiß. Es waren die Farben der Republik von 1918 bis 1919 und 1991 bis 1995, kurze Phasen der Freiheit in Belarus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen