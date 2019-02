05.02.2019

Eingestürzte Dächer und glatte Straßen Bayern

So wirkt sich der Schnee auf Bayern aus

Die Auswirkungen der heftigen Schneefälle vom Wochenende waren auch am Montag noch zu spüren: Bei verschneiten und glatten Straßen hat es in Süd- und Ostbayern mehrere Unfälle gegeben. Die Polizei verzeichnete in Niederbayern knapp 30 Unfälle in der Nacht zum Montag. „Es waren überwiegend Blechschäden“, sagte ein Sprecher. Auch in der Oberpfalz gab es laut Polizei mehrere Unfälle mit teils hohen Sachschäden. Im Landkreis Cham kam ein Mann mit seinem Auto von der glatten Straße ab, es rutschte auf ein Bahngleis. Bei dem Unfall wurde der Fahrer in seinem Auto eingeklemmt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten nach der Bergung in ein Krankenhaus.

Wegen des starken Schneefalls und eines Streiks am Flughafen Hamburg sind in München 140 Flüge ausgefallen. Man habe noch mit den Auswirkungen des Vortags zu kämpfen, sagte ein Sprecher des Franz-Josef-Strauß-Flughafens am Montag. Am Sonntag waren bereits 350 Flüge annulliert worden. Von den 140 erneut ausgefallenen Flügen wurden 18 wegen eines Streiks des Bodenpersonals im Hamburg gestrichen.

In Traunstein erwischte es am Vormittag das Stallgebäude eines Viehmarktes. Wegen 50 Zentimeter Schnees stürzte nach Polizeiangaben das Dach ein – die Hausmeisterin hörte es noch im Gebälk knacken und rettete sich rechtzeitig. Verletzt wurde niemand, auch nicht die 13 Kühe im Stall. Den Schaden wird auf rund 600 000 Euro geschätzt.

Der Wintereinbruch wurde auch rund 50 Kühen und Kälbern in Niederbayern beinahe zum Verhängnis. Ihr Stall stürzte ein. Das Dach des Stalls in Pilsting (Kreis Dingolfing-Landau) war unter der hohen Schneelast eingestürzt. Die Polizei schätzte die Höhe des Neuschnees auf etwa 20 bis 30 Zentimeter. Das sei zwar an sich nicht so dramatisch, „aber am Sonntag war der Schnee sehr nass und deshalb auch sehr schwer“.(dpa)

Themen Folgen