Einsatzkräfte kämpfen weiter gegen Waldbrand am Schwarzenberg

Am Schwarzenberg oberhalb von Oberaudorf am Inn (Oberbayern) ist am Donnerstag ein Waldbrand ausgebrochen.

Bei Oberaudorf am Inn ist am Donnerstag ein Waldbrand ausgebrochen. Das Landratsamt rief den Katastrophenfall aus. Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig.

Nach dem Brand im Bergwald oberhalb von Oberaudorf am Inn (Landkreis Rosenheim) hat sich die Glut in der Nacht auf Freitag durch den Wind ausgebreitet. Auf einer Fläche von 500 Meter mal 300 Meter glimme der Boden auf dem Schwarzenberg, teilte ein Sprecher des Landratsamts Rosenheim am Morgen mit.

Eine Wache der Feuerwehr beobachtete in der Nacht die Brandstelle, schlug aber keinen Alarm. Am frühen Morgen setzte starker Regen in der Region ein. Nachdem die Löscharbeiten in der Dunkelheit unterbrochen waren, sollten die Hubschrauber um 8.30 Uhr wieder starten.

Katastrophenfall nach Waldbrand am Schwarzenberg ausgerufen

Der Brand war am Donnerstagvormittag an einem steilen, zu Fuß unzugänglichen bewaldeten Berghang entdeckt worden. Aufgrund des schwer zugänglichen Geländes konnte der Brandherd nur aus der Luft angegangen werden. Zudem erschwerte starker Wind die Löscharbeiten.

Am Nachmittag rief das Landratsamt Rosenheim den Katastrophenfall aus, um den Einsatz besser koordinieren zu können. Rund 200 Kräfte von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und Bergwacht waren im Einsatz, zudem mehrere Hubschrauber der Landespolizei, Bundespolizei und des privaten Rettungsdienstes MHW.

"Es ist alles unheimlich trocken, ein Wahnsinn", sagte einer der Einsatzkräfte am Donnerstag. Die Rauchfahne der brennenden Bäume war kilometerweit zu sehen. Die Ursache für das Feuer war zunächst nicht bekannt. (drs, dpa)

