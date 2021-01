09:29 Uhr

Einzelhändler will am Montag seine Geschäfte trotz Lockdown öffnen

Der Rosenheimer Sporthändler Udo Siebzehnrübl will seine fünf Intersport-Filialen am 11. Januar öffnen.

Er sei kein Corona-Leugner und kein Querdenker, sondern Einzelhändler, sagt Udo Siebzehnrübl aus Rosenheim. Und deshalb werde er am 11. Januar seine fünf Sport-Geschäfte öffnen.

Von Philipp Wehrmann

Der oberbayerische Sporthändler Udo Siebzehnrübl will am Montag, 11. Januar, seine fünf Intersportfilialen öffnen - ob die Politik den Lockdown verlängert oder nicht. Wie die Fachzeitschrift Textilwirtschaft berichtet, schrieb der Einzelhändler einen offenen Brief an die bayerischen Handelsverbände. Er sei nicht auf Krawall gebürstet, sondern erhoffe sich eine Reaktion von der Politik, weil die Öffnung des Einzelhandels mit passenden Hygienekonzepten möglich sei.

Sporthändler kritisiert: Lebensmittel-Discounter dürfen Sportartikel verkaufen

Es "schmeckt" ihm natürlich nicht, dass er für die unerlaubte Öffnung seiner Geschäfte eine Strafe zahlen müssen wird, sagte Siebzehnrübl im Interview mit Textilwirtschaft. Er habe aber ohnehin bereits einen "siebenstelligen Betrag in den Sand gesetzt". Da sei es ihm das wert. Es sei eine "Mega-Ungerechtigkeit", wenn er Prospekte von Lebensmittel-Discountern sehe, die mehrere Seiten Sportartikel anböten. Gleichzeitig verliere er seine Kunden an Onlinehändler wie Amazon. Deshalb sorge er sich, seine Mitarbeiter nicht halten zu können. Er selbst habe zwar seinen Online-Umsatz verdoppelt - aber 90 Prozent des Umsatzes erziele er in seinen Geschäften in Altötting, Pasing, Passau, Riem und Rosenheim.

#WirMachenAuf: Einzelhändler will Geschäft trotz Lockdown öffnen

Während am Dienstag Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten Bundesländer über eine Verlängerung der Corona-Maßnahmen diskutieren, sprechen sich Einzelhändler in den sozialen Medien unter dem Hashtag #WirMachenAuf für eine Öffnung der Geschäfte aus und kündigen teilweise an, sich nicht an die Vorschriften zu halten - wie Siebzehnrübl.

Die Aktion des Rosenheimers zeige, wie groß die Verzweiflung im Einzelhandel sei, sagt Bernd Ohlmann, Sprecher des Handelsverbands Bayern, dem Bayerischen Rundfunk. Es sei ein Hilfeschrei an die Öffentlichkeit und Politik. Gerade für Händler mit Winterware sei die Situation besonders schwierig. Im Lockdown Geschäfte zu öffnen sei allerdings "ein offener Rechtsbruch", sagte Ohlmann dem Sender. Aus diesem Grund unterstütze der Verband die Aktion auch nicht. Er vermutet dem Bericht zufolge aber, dass sich Nachahmer finden könnten.

