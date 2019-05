vor 41 Min.

Eisheilige haben Bayern weiter fest im Griff

Vom Frühling weiterhin keine Spur: Auch die neue Woche startet in Bayern ungemütlich. In den Alpen schneit es sogar ab etwa 1000 Meter. Nur in Franken zeigt sich bei bis zu 16 Grad öfters die Sonne.

Die Eisheiligen machen ihrem Namen alle Ehre und bringen weiter Kälte, Schnee und Regen nach Bayern. Das Wochenende fällt ins Wasser. Am besten wird's in Franken.

Von Oliver Bosch

Das Wetter am Wochenende bleibt in Bayern weiterhin kalt, regnerisch und vor allem sehr windig. Wobei es zumindest in Franken ab Sonntagmittag freundlicher wird.

Ein Schuldiger ist schnell ausgemacht: die Eisheiligen. Mamertus, Pankratius, Servatius, Bonifatius und Sophia treiben ihr frostiges Unwesen munter weiter im südlichsten Bundesland. Besonders breit macht sich das Quintett in der Osthälfte Bayerns. Dort komme es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zu teils starken Gewittern. Auch die übrigen Landesteile haben am Muttertag nichts zu lachen. So kann es starke bis stürmische Böen von bis zu 75 Kilometern pro Stunde geben. Vereinzelt sind laut den Wetterexperten sogar Stürme mit bis zu 90 km/h möglich.

Zum stürmischen Treiben kommen noch lokal leichter Hagel und Starkregen hinzu. Besonders nass wird es in den Alpen. Dort ist mit Dauerregen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter zu rechnen. Im Allgäu könnten laut DWD sogar bis zu 50 Liter pro Quadratmeter auf die Erde prasseln. In Lagen ab 1100 bis 1200 Metern Höhe ist zudem mit Schnee zu rechnen, ab 1500 Metern mit bis zu 20 Zentimetern. Im Oberallgäu könnten bis Sonntag örtlich sogar bis zu 30 Zentimeter Neuschnee fallen.

Muttertag fällt ins Wasser - nur in Franken ist das Wetter ab Mittag freundlicher

Der Muttertag fällt förmlich vor allem an Alpen und angrenzendem Voralpenland ins Wasser. Freuen dürfen sich die Franken. Ab Sonntagmittag lockert die Wolkendecke größtenteils auf. Die Temperaturen bewegen sich zwischen frostigen 5 Grad an den Alpen bis zu 15 Grad am unteren Main.

In der Nacht zum Montag regnet es zeitweise, oberhalb von ca. 1000 Meter vertreibt sich Frau Holle die Zeit mit Schneeflockenrieseln. Ansonsten ist es über dem Freistaat wolkig, selten auch klar. Die Temperaturen fallen auf 6 bis -1 Grad. In Nordbayern ist in Bodennähe verbreitet mit leichtem Frost zu rechnen.

Bauernweisheiten zum Frühling 1 / 19 Zurück Vorwärts Soll das Korn gar üppig stehen, so soll man es an St. Benedikt säen.

Mariä Verkündung hell und klar, ist ein Segen fürs ganze Jahr.

April macht das, was er will.

Hört Waltraud nicht den Kuckuck schrein, dann muss er wohl erfroren sein.

Wenn Tränen weint der Stanislaus, werden blanke Heller draus.

Pankraz, Servaz, Bonifazi, drei frostige Lumpazi (Eisheilige).

Maulwurfshaufen im März zerstreut, lohnt sich wohl die Erntezeit.

Ein feuchter fauler März ist des Bauern Schmerz.

Langer Schnee im März bricht dem Korn das Herz.

Wenn im März die Kraniche zieh'n, werden bald die Bäume blüh'n.

April windig und trocken, lässt das Wachstum stocken.

Der April macht die Blum' und der Mai hat den Ruhm.

Mitte Mai ist der Winter vorbei!

Gewitter, die der Mai gebracht, hat stets ein gutes Jahr gemacht.

Weht im Mai der Wind aus Süden, ist uns Regen bald beschieden.

Wenn die Drossel schreit, ist der Lenz nicht weit.

Hasen, die springen, Lerchen, die singen, werden sicher den Frühling bringen.

Steigt der Saft in die Bäume, erwachen die Frühlingsträume.

Grasmücken, die fleißig singen, wollen uns den Frühling bringen.

Am Montag hält ein dichtes Wolkenband vom Allgäu bis zum Bayerwald den Süden im Griff. Örtlich kann es regnen. Die Schneefallgrenze pendelt sich bei 1200 Meter ein. Ansonsten wechseln sich Wolken und Sonne ab. Es bleibt meist trocken. Vor allem den Westen von Franken verwöhnt die Sonne für einen längeren Zeitraum. Die Temperaturen klettern auf 7 Grad im Allgäu und 15 Grad im Raum Aschaffenburg.

Die Maximaltemperaturen liegen in Bayern am Dienstag bei 15 Grad

Der Dienstag gestaltet sich ähnlich wie der Wochenstart. In der Nacht lockern die Wolken hauptsächlich in Nordbayern auf. Im Rest dominieren Wolken. An den Alpen schneit es oberhalb von 800 Metern, ansonsten regnet es. Die Tiefstwerte liegen zwischen 5 und -1 Grad. Am Dienstag bleibt die Sonne den Franken treu und beschert ihnen einen Mix aus Sonne und Wolken.

Vor allem im höheren Bergland schneit es weiter, südlich der Donau ziehen mehr Wolken auf. Im östlichen Nieder- und Oberbayern müssen die Bewohner ab und an mit leichten Regenfällen rechnen. Die Temperaturen unterscheiden sich mit 6 Grad in höheren Alpentälern und bis 15 Grad am Untermain kaum von den Montagswerten. Auch der Mittwoch verspricht nicht besser zu werden. Gebietsweise fällt etwas Regen, die Temperaturen steigen minimal an. Der Frühling legt weiterhin eine Pause ein. (mit lby/dpa)

Themen Folgen