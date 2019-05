Eltern warten auf Zuschuss für Kindergarten

In den Stauden trauen Forstwirte ihren Augen nicht: Vor ihnen sitzt ein Beuteltier

Großbritannien

Nach Brexit: Bayern will Büro in London zur Kontaktpflege eröffnen

Ministerpräsident Markus Söder ist an guten Kontakten nach Großbritannien gelegen - auch nach dem Brexit. In London will er ein bayerisches Büro eröffnen.