22.11.2019

Entgleiste Bahn an Hackerbrücke wird geborgen - weiter Zugausfälle

An der Hackerbrücke ist am Freitagabend ein Zug entgleist.

An der Hackerbrücke in München ist am Freitagabend ein Zug entgleist. Die Bergung hat begonnen. Reisende müssen weiter mit Zugausfällen und Verspätungen rechnen.

Nach der Entgleisung einer Regionalbahn in München haben am frühen Samstagmorgen die Bergungsarbeiten begonnen. "Ein Kran ist vor Ort. Zuerst müssen die Oberleitungen angehoben werden", sagte ein Sprecher der Bahn. "Anschließend werden die Waggons beziehungsweise deren Laufwerke wieder zurück auf die Gleise gesetzt und der Zug abgeschleppt. Erst dann können wir feststellen, ob und wie stark Gleise und Weichen beschädigt sind", sagte ein Bahnsprecher. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis in die Mittagsstunden dauern.

Am Freitagabend war eine Regionalbahn am Rande der Münchner Innenstadt entgleist. Ein Mensch wurde leicht verletzt, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Der 45-jährige Mann habe über Schmerzen im Rücken geklagt, eine ärztliche Behandlung jedoch abgelehnt. Der Meridian-Zug mit etwa 100 Fahrgästen war demnach auf dem Weg von München nach Kufstein, als er nahe der Hackerbrücke im Stadtzentrum entgleiste.

Die Feuerwehr half den etwa 100 Fahrgästen über Leitern aus dem Zug. Mehrere Krankenwagen und Polizeifahrzeuge waren ebenso wie Hubschrauber der Bundespolizei im Einsatz. Mehrere Helfer in gelben Warnwesten liefen am Zug entlang und leuchteten mit Taschenlampen unter die Waggons.

Zug an der Hackerbrücke entgleist: Zahlreiche Verspätungen und Zugausfälle

Ein Sprecher der Bayerischen Oberlandbahn, zu der der Meridian gehört, sagte, der entgleiste Zug sei kein eigenes Meridian-Fahrzeug, sondern ein Ersatzzug eines anderen Unternehmens. Dieser Ersatzzug fahre aber schon seit dem Frühjahr im Auftrag des Meridian, und bislang habe es keine Probleme gegeben.

Der Zug wurde von der Feuerwehr evakuiert. Bild: Lino Mirgeler, dpa

Die Hackerbrücke liegt in Sichtweite des Hauptbahnhofs. Der Zug entgleiste auf einem der äußeren Gleise. Auf anderen Gleisen rollte der Verkehr zunächst weiter.

Über die Ursache des Unfalls war zunächst nichts bekannt. Dem Sprecher zufolge mussten mehrere Gleise gesperrt werden. Die Deutsche Bahn warnte zunächst vor Beeinträchtigungen und erheblichen Verzögerungen.

Weitere Informationen zu Verzögerungen und Zugausfällen finden Bahnreisende in der Fahrplanauskunft auf www.bahn.de sowie unter www.bahn.de/ris. (AZ/dpa)

Themen folgen