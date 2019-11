09:11 Uhr

Entgleiste Bahn hat Weichen beschädigt - weiter Zugausfälle

An der Hackerbrücke in München ist am Freitagabend ein Zug entgleist. Die Instandsetzung wird noch mehrere Tage dauern: Offenbar wurden mehrere Weichen beschädigt.

Nach der Entgleisung zweier Waggons eines Regionalzugs in München wird die Instandsetzung der beschädigten Teile voraussichtlich mehrere Tage dauern. "Nach derzeitigem Stand sind drei Weichen beschädigt", sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Samstag. Kaputte Bahnschwellen und auch Schienen müssten in den nächsten Tagen ausgetauscht werden.

Der Regionalzug war am Freitag kurz nach dem Verlassen des Münchner Hauptbahnhofs entgleist. Die Feuerwehr half den etwa 100 Fahrgästen über Leitern aus dem Zug. Die Deutsche Bahn teilte mit, es habe einen Leichtverletzten gegeben. Laut Feuerwehr erlitten fünf Menschen einen leichten Schock. Die Ursache war auch am Samstag noch unklar. "Wir ermitteln insbesondere in die Richtung eines technischen Defekts", sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Derzeit werde von einem Schaden in Höhe eines höheren sechsstelligen Betrages ausgegangen.

Entgleister Zug in München: Zugverkehr weiterhin eingeschränkt

Die Bergung des Zuges begann am Samstagmorgen und gestaltete sich wegen der Vielzahl an Gleisen und Oberleitungen vor dem Münchner Hauptbahnhof schwierig. Für den Einsatz eines Spezialkrans waren Anpassungen an den Oberleitungen notwendig. "Zuerst müssen die Oberleitungen angehoben werden", sagte der DB-Sprecher. "Anschließend werden die Waggons beziehungsweise deren Laufwerke wieder zurück auf die Gleise gesetzt und der Zug abgeschleppt."

Der Zugverkehr ist weiterhin eingeschränkt. Betroffen seien laut Deutscher Bahn Verbindungen des Nah- und Fernverkehrs aus und in Richtung Südosten, darunter Rosenheim, Kufstein und Salzburg. Die Ostallgäu-Lechfeldbahn wende nach Angaben der Bayerische Oberlandbahn (Bob) vorzeitig in München Pasing. Der Meridian verkehre nicht zwischen München Hauptbahnhof und München Ostbahnhof. Einzelne Züge des Fernverkehrs beginnen oder enden laut DB in München Ost und halten nicht am Hauptbahnhof und umgekehrt.

Der Zug wurde von der Feuerwehr evakuiert. Bild: Lino Mirgeler, dpa

Deutsche Bahn: Infos über Verspätungen oder Ausfälle im Internet

Die Hackerbrücke liegt in Sichtweite des Hauptbahnhofs. Der Zug entgleiste auf einem der äußeren Gleise. Auf anderen Gleisen rollte der Verkehr zunächst weiter.

Weitere Informationen zu Verzögerungen und Zugausfällen finden Bahnreisende in der Fahrplanauskunft auf www.bahn.de sowie unter www.bahn.de/ris und in der App "DB Navigator". (AZ/dpa)

