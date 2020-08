vor 32 Min.

Entlaufenes Pferd stirbt bei Zusammenstoß mit Auto

Durch ein offenes Gatter sind am Dienstag in der Oberpfalz zwei Pferde auf eine Straße gelaufen. Eines der beiden Tiere stieß mit einem Auto zusammen und starb.

Zwei Pferde sind am Dienstagfrüh in der Oberpfalz aus ihrer Koppel entlaufen - eines der Tiere starb allerdings bei dem Ausflug. Als die Ausreißer nach Polizeiangaben vom Dienstag über eine Straße bei Pemfling (Landkreis Cham) liefen, wurde eines der Pferde von zwei Autos erfasst. "Das angefahrene Tier überlebte den Unfall nicht, das zweite blieb unverletzt", sagte ein Polizeisprecher. Auch die Autofahrer seien unverletzt geblieben, an beiden Fahrzeugen sei ein Schaden von etwa 12.000 Euro entstanden.

Wie die Tiere aus der Koppel entlaufen sind, konnte sich laut Sprecher auch der Pferdebesitzer nicht genau erklären: "Er glaubt, dass entweder das Gatter nicht ganz zu gemacht wurde, oder die Pferde es geschafft haben, den Mechanismus am Tor selbst zu öffnen." (dpa/lby)

