Entwarnung: Keine Waffe am Hauptbahnhof gefunden

Zwei Gleise am Hauptbahnhof München mussten am Mittwochnachmittag gesperrt werden.

Die Suche nach einer bewaffneten Person am Hauptbahnhof München ist beendet. 200 Menschen wurden durchsucht.

Wegen Verdachts auf eine bewaffnete Person hat die Bundespolizei am Mittwochnachmittag zwei Gleise am Münchner Hauptbahnhof gesperrt. Die betroffenen Gleise 14 und 15 wurden kurz nach 14 Uhr abgeriegelt, wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte. An den anderen Gleisen verkehrten Züge normal.

!!! Entwarnung !!! Die ca. 200 Reisenden im Zug auf Gleis 14 wurden durchsucht. Es wurde keine Waffe gefunden. Die Absuche mit einem Sprengstoffsuchhund war ebenfalls negativ. Die Absperrung wird aufgehoben. *DM — Bundespolizei Bayern (@bpol_by) September 25, 2019

Um 16.30 Uhr gab die Bundespolizei Entwarnung: Etwa 200 Reisende aus einem Zug, der von Klagenfurt über München nach Dortmund fahren sollte, seien kontrolliert worden. Es wurde keine Waffe gefunden. Auch ein Sprengstoffhund konnte nichts finden. Die Gleise sind nun wieder freigegeben. (AZ/dpa)

