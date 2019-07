vor 47 Min.

Erbe des Bäderkönigsist geregelt

Wie es mit Josef Wunds Thermen weitergeht

Eineinhalb Jahre nach dem Tod des als Bäderkönig bekannt gewordenen Unternehmers Josef Wund ist dessen Erbe geregelt. Die Josef Wund Stiftung gGmbH teilte am Montag mit, Alleinerbin zu sein. Die Stiftung hat zwischenzeitlich den Erbschein vom Amtsgericht Tettnang erhalten, auf den Angehörige und Stiftung so lange gewartet hatten. Die Verzögerung lag unter anderem an einer Justizreform in Baden-Württemberg.

„Diesen großen und komplexen Nachlass einvernehmlich zu regeln, war nur Dank des guten Willens aller Beteiligten möglich“, sagt Christoph Palm, der Geschäftsführer der Stiftung. „Wir sind sehr froh über den Abschluss des Verfahrens“, sagt Jörg Wund. „Das ist für die Familie ein weiterer wichtiger Schritt zur Bewältigung des so plötzlichen Todes meines Vaters. Nun können wir uns wieder ganz auf die unternehmerische Weiterentwicklung der Thermen konzentrieren“. Jörg Wund hat die bekannten Thermen in Erding und Bad Wörishofen bereits 2016 weitestgehend übernommen und wird beide Gesellschaften zukünftig als alleinverantwortlicher Geschäftsführer leiten. Alle weiteren Gesellschaften der Wund Unternehmensgruppe, zu denen unter anderem die Großbäder Sinsheim, Titisee-Neustadt und Euskirchen gehören, gehören künftig der Wund Stiftung.

Die Unternehmenslenkung und die Testamentsvollstreckung obliegt der von Wund noch selbst gegründeten JW TV Vermögensverwaltung GmbH. Geschäftsführer sind Peter Baumeister und Günter Renz.

„Wir haben die fordernde Phase des Übergangs bis hierhin gut gemeistert“, sagt Baumeister. „Unsere Thermen sind jede für sich und in ihrer Gesamtheit eine Erfolgsgeschichte.“ Baumeister kündigte an, so bald als möglich strategische Entscheidungen im Sinne des letzten Willen Wunds zu treffen. Geschäftsführer der operativ tätigen Gesellschaften, die sich nun im Eigentum der Josef Wund Stiftung befinden, ist weiterhin Edelfried Balle.

Josef Wund war am 14. Dezember 2017 bei einem Flugzeugabsturz in der Nähe von Ravensburg auf einer Geschäftsreise tödlich verunglückt. (m.he)

