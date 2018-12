vor 51 Min.

Ermittler finden Opfer-DNA an sichergestelltem Messer Bayern

Der Mann, der drei Frauen in Nürnberg attackiert haben soll, schweigt zu den Vorwürfen. Die Ermittler erläutern, wie sie dem Verdächtigen auf die Schlichte kamen.

Der nach den Angriffen auf drei Frauen in Nürnberg gefasste Tatverdächtige hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert. Das teilte die Polizei am Sonntag bei einer Pressekonferenz mit. Er habe bei seiner Festnahme , die bereits am Samstagmorgen ganz in der Nähe der Tatorte erfolgt sei, ein Messer bei sich gehabt, für das er keine schlüssige Erklärung gehabt habe.

Am Samstagabend bestätigte sich nach Ansicht der Ermittler, dass sie den Richtigen haben: An dem bei dem Mann gefundenen Messer sowie an seiner Kleidung konnten genetische Spuren von einem seiner Opfer nachgewiesen werden. Glücklicherweise habe der Mann das Messer und seine Kleidung nicht entsorgt, sagte Oberstaatsanwältin Antje Gabriels-Gorsolke. "Wir können klar Entwarnung geben", sagte Mittelfrankens Polizeipräsident Roman Fertinger. "Für uns ist es der Täter."

Messerangriffe in Nürnberg: Verdächtiger kam wegen Eigentumdelikts in U-Haft

Etwa zwei Stunden vor dem ersten der drei Angriffe hatte der 38-Jährige versucht, in einem Nürnberger Kaufhaus ein anderes Messer mit einer gebogenen Klinge zu stehlen. Dies war nicht die Tatwaffe. Woher er diese hatte, ist bisher unklar. Bei diesem versuchten Diebstahl wurde der Mann gestellt, und die Polizei nahm seine Personalien auf. Die letzte Meldeadresse des gebürtigen Thüringers war demnach in Berlin. Es habe sich aber herausgestellt, dass die nicht mehr aktuell ist, sagte Fertinger. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft - bislang allerdings nur wegen des versuchten Diebstahls. Einen weiteren Haftbefehl wegen der Messerangriffe werde die Staatsanwaltschaft in der nächsten Woche beantragen, sagte Gabriels-Gorsolke.

Der 38-Jährige habe sich seit etwa einer Woche in Nürnberg aufgehalten, sagte der Leitende Kriminaldirektor Thilo Bachman. "Er hat nach bisherigen Erkenntnissen keine festen Ankerpunkte." Nun müsse ermittelt werden, warum er nach Nürnberg gekommen sei. Bereits in den Jahren 2005 und 2009 habe er sich in der Region aufgehalten - allerdings nie für längere Zeit. Die Frage sei auch, ob der Mann für ähnliche weitere Taten bundesweit verantwortlich sei, sagte Bachmann. Das Puzzle, das sich den Ermittlern bislang zeige, habe "eine Kontur, aber noch lange kein klares Bild".

Bei dem 38 Jahre alten Mann handele es sich um einen wohnsitzlosen Deutschen, der bereits mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt kam. Im Bundeszentralregister stehen 18 Vorverurteilungen unter seinem Namen. Vorwiegend gehe es um Diebstahl, aber auch um Betäubungsmitteldelikte, Brandstiftung, Betrug und Beleidigung - "ein Spaziergang quer durchs Strafgesetzbuch", sagte Oberstaatsanwältin Gabriels-Gorsolke. Es habe auch eine Jugendstrafe wegen Vergewaltigung gegeben.

Frauen in Nürnberg angegriffen: Staatsanwaltschaft spricht von versuchtem Mord

Das Motiv des Verdächtigen für die Angriffe sei weiter unklar, hieß es. Weil alle Opfer auf dem Nachhauseweg von den Angriffen völlig überrascht wurden, geht die Anklagebehörde in allen drei Fällen von versuchtem Mord aus.

Dass die Polizei sich entschieden habe, in der Nacht nicht umfassend zu informieren und die Nürnberger Bevölkerung damit "aufzuschrecken", habe sich im Nachhinein als richtig erwiesen, sagte Polizeipräsident Fertinger. Nur wenige Stunden später konnten zwei Streifenpolizisten den Verdächtigen dingfest machen. "Hut ab vor den beiden Beamten, die den richtigen Riecher hatten", sagte Gabriels-Gorsolke dazu. Er bitte um Nachsicht, dass die Polizei sich mit der Information zur vorläufigen Festnahme zurückgehalten habe, sagte Fertinger: "Wir wollten sicher sein, dass wir den Richtigen haben." (dpa/AZ)

