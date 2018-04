vor 54 Min.

Ermittlungen nach tödlicher Schlägerei in Passau dauern an Bayern

Zwei Wochen nach der Schlägerei in Passau, bei der ein 15-Jähriger getötet wurde, dauern die Ermittlungen zum Tathergang an. Ein Tatvideo gibt es wohl nicht.

Die sechs Hauptverdächtigen, die zur Tatzeit zwischen 14 und 25 Jahre alt waren, sind noch nicht wieder auf freiem Fuß, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Die Ermittler seien noch damit beschäftigt, Spuren, Handydaten und Zeugenaussagen auszuwerten und abzugleichen. Die Polizei geht inzwischen nicht mehr davon aus, dass es ein Video von der Tat gab. "Das hat wohl gar nicht existiert", sagte der Sprecher.

Tödliche Schlägerei: 15-Jähriger erstickte an eigenem Blut

Der 15-jährige Schüler Maurice K. hatte sich vor zwei Wochen mit einem Gleichaltrigen in der Passauer Innenstadt verabredet, um einen Streit auszutragen. Die Situation endete in einer Schlägerei, bei der Maurice K. zu Boden ging. Er starb wenig später im Krankenhaus, erstickt an seinem eigenen Blut.

Fünf Tatverdächtige sitzen in Untersuchungshaft. Für einen 14-Jährigen ordnete ein Haftrichter einen Unterbringungsbefehl in einer geschlossenen pädagogischen Einrichtung an. Allen wird Körperverletzung mit Todesfolge vorgeworfen. (dpa/lby)

Themen Folgen