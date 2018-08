vor 11 Min.

Erneut zwei tote Kälber - Angst vor einem Wolf wächst Bayern

Im Allgäu hat ein Alpwirt erneut zwei tote Kälber aufgefunden. Er ist sich sicher, dass ein Wolf die Tiere getötet habe. Welche Möglichkeit noch infrage kommt.

Von Katharina Müller

Zwei tote und angefressene Kälber hat Alpwirt Konrad Müller am Dienstagmorgen auf seiner Weide am Grünten bei Kranzegg (Oberallgäu) gefunden. Die Zwillingskälber kamen wohl in der Nacht auf die Welt. Eines wurde zur Hälfte aufgefressen, das andere hatte ebenfalls Bissspuren.

Nachdem in den vergangenen Tagen im etwa sieben Kilometer entfernten Wertach zwei Kälber gerissen wurden und dort ein Wolf im Verdacht steht, geht auch Müller davon aus, dass das Tier für den Tod seiner Kälber verantwortlich ist. „Das war er hundertprozentig“, sagt der Landwirt.

DNA-Proben werden ausgewertet

Mitglieder des Netzwerks Große Beutegreifer haben auch in diesem Fall DNA-Proben genommen, die nun ausgewertet werden. Möglich wäre aber auch, dass die Kälber bereits tot zur Welt gekommen sind und Aasfresser über sie herfielen, sagt ein Sprecher des Landesamtes für Umwelt. Müller hält das allerdings für unwahrscheinlich. Er habe auf seiner Alpe noch nie eine Totgeburt gehabt.

Wo wurden bereits Wölfe in Bayern nachgewiesen? Unsere Karte gibt einen Überblick:

Themen Folgen