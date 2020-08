30.07.2020

Erst Hitze, dann Gewitter: So wird das Wetter am Wochenende

Zum Wochenende steigen die Temperaturen in der Region weiter. Ab dem späten Samstagnachmittag können Gewitter aufziehen. Dann wird es wieder kälter.

Am Samstag steigen in Bayern die Temperaturen über die 30 Grad Marke. Die Werte können laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) sogar zwischen 31 und 33 Grad liegen. Vom späten Nachmittag an gibt es am Samstag starke Gewitter in Schwaben und an den Alpen mit teils kräftigen Sturmböen. In der Nacht kühlt sich die Luft etwas ab, der Sonntag ist dann oft bewölkt bei Temperaturen zwischen 24 und 28 Grad.

26 Bilder Bilder: Wie die Augsburger die sommerlichen Temperaturen genießen Bild: Klaus Rainer Krieger

In die nächste Woche startet das Wetter dann regnerisch: Mit nur maximal 20 Grad in Augsburg am Montag muss die Badehose wieder in den Schrank wandern. Ähnlich sind die Aussichten für Dienstag - es regnet bei Höchsttemperaturen von gerade einmal 18 Grad. (dpa/lby)

