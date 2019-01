12:05 Uhr

Erst Privatjet, dann Polizeiwache - Schwarzfahrerin geschnappt Bayern

Auf die luxuriöse Landung folgt ein unglamouröser Abgang: Die Insassin eines Privatjets ist am Münchner Flughafen festgenommen worden.

Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, wurde die 25-Jährige am Vortag bei der Passkontrolle als verurteilte Schwarzfahrerin entlarvt. Sie war bereits 2015 beim Schwarzfahren erwischt und zu einem Bußgeld von knapp 550 Euro verurteilt worden. Gezahlt hatte die Münchnerin ihre Strafe allerdings nie und wurde daher zwei Jahre lang per Vollstreckungsbefehl gesucht. Die Beamten nahmen die Münchnerin am Flughafen in Gewahrsam.

Nachdem sie die Strafe bezahlt hatte, durfte sie die Polizeiwache auf freiem Fuß verlassen. (dpa/lby)

