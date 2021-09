Erster Schultag

Leserinnen und Leser erzählen von ihren schönsten Schulfreundschaften

Plus Die gemeinsame Zeit schweißt zusammen. Lachen, blaumachen und über die Zukunft philosophieren: Was Leserinnen und Leser in ihrer Schulzeit erlebten .

Von Anna Katharina Schmid

Die Tür zum Klassenzimmer steht offen, an der Tafel leuchtet ein buntes „Herzlich Willkommen“. Mit raschelnden Schultüten kommen die Kinder in den Raum. Dann sitzen sie zum ersten Mal an ihren Tischen. Neben ihnen, mit unruhigen Füßen und schelmischen Zahnlücken – eine künftige beste Freundin, ein Partner bei allen Streichen und Abenteuern? Nach einer Studie der Universität Leipzig ist das nicht unwahrscheinlich. Bei einer Feldstudie setzte das Forschungsteam 3000 Schülerinnen und Schülern der dritten bis achten Klassen in einer zufälligen Anordnung nebeneinander. Am Ende des Halbjahres gaben die Kinder an, wer ihre besten Freunde und Freundinnen sind. Tatsächlich freundeten sie sich häufiger miteinander an, wenn sie nebeneinander saßen. Die Wahrscheinlichkeit stieg von 15 auf 22 Prozent, auch bei sehr unterschiedlichen Kindern. Unsere Leserinnen und Leser haben uns von ihren Erinnerungen und schönsten Freundschaften erzählt, voller Witz, bittersüß, mit einer Prise Nostalgie.

